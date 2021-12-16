Otostopla bindiği kamyonetin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otostopla bindiği kamyonetin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybetti

Otostopla bindiği kamyonetin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybetti
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, otostopla bindiği kamyonetin hafif ticari araçla çarpıştığı kazada yaşamını yitirdi.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, otostopla bindiği kamyonetin hafif ticari araçla çarpıştığı kazada yaşamını yitirdi.

Harun C. (51) yönetimindeki 06 CLJ 485 plakalı hafif ticari araç ile İlyas A. (58) idaresindeki 01 R 5185 plakalı kamyonet, Kozan-Kadirli kara yolu Pekmezci Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, kamyonete Mansurlu Kavşağı'nda otostopla bindiği öğrenilen Salih Özcan (59) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler ise 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçta sıkışan Özcan'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartılıp morga götürüldü.

Otostopla bindiği kamyonetin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybetti

Otostopla bindiği kamyonetin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybetti

Otostopla bindiği kamyonetin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybetti

Yaşlı adam kamyonet kazasında öldü, olayla ilgili detayı duyanlar bir kez daha üzüldü

Yaşlı adam kamyonet kazasında öldü, olayla ilgili detayı duyanlar bir kez daha üzüldü

 Dosta güven, düşmana korku veriyor! İşte Türkiye'nin SİHA'lardan sonraki yeni gücü ZAHA

Dosta güven, düşmana korku veriyor! İşte Türkiye'nin SİHA'lardan sonraki yeni gücü ZAHA

 Karabük merkezli soruşturmada 'araç fiyatlarını etkiledikleri' gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Karabük merkezli soruşturmada "araç fiyatlarını etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title