Otostop yapan erkek çocuğuna istismarda bulunan kamyon şoförü tutuklandı

BURDUR'da otostop yapan 14 yaşındaki erkek çocuğunu kamyonuna alarak, cinsel istismarda bulunan kamyon şoförü O.K. (48), tutuklandı.

Denizli'den İzmir'e gitmek için otostop yapan K.S. adlı erkek çocuğunu gören kamyon şoförü O.K., "Burdur tarafına gidiyorum oradan otobüse biner İzmir'e gidersin" diyerek, kamyonuna aldı. İddiaya göre yolda çocuğa cinsel içerikli filmler izlettiği belirtilen kamyon şoförü O.K., çocuğa cinsel istismarda da bulundu. Burdur'da kamyondan inen çocuk durumu polise bildirdi. Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) psikolog eşliğinde ifadesi alınan K.S. daha sonra ailesine teslim edildi. Çocuğun neden otostop ile İzmir'e gitmeye çalıştığı ise açıklanmadı.Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma ile cinsel istismar şüphelisi kamyon şoförü O.K.'yi yakaladı. O.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN