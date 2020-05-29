Otostop çektikleri otomobili çaldılar, kaza yapınca yakalandılar
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Otostop çektikleri otomobili çaldılar, kaza yapınca yakalandılar

ADANA'da, 2 kardeş, otostop çekerek bindikleri otomobili, içindeki 2 arkadaşı dövüp, gasp etti.

Otostop çektikleri otomobili çaldılar, kaza yapınca yakalandılar
29.05.2020 10:32 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:32

ADANA'da, 2 kardeş, otostop çekerek bindikleri otomobili, içindeki 2 arkadaşı dövüp, gasp etti. Otomobil ile Mersin'in Tarsus ilçesinde kaza yapınca yakalanan kardeşler, tutuklandı.

Gasp olay, 28 Mayıs Perşembe akşamı Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Özgür A. (25) ile arkadaşı Doğan K. (25), kiralık otomobille gezmeye çıktı.İkili, Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'ne geldiklerinde ise otostop çeken ve Eve gidecek araç bulamadım. Beni eve kadar bırakır mısınız diyen İzzet Aslan'ı araçlarına aldı. Aslan, Karasu mevkisine geldiklerinde ise inmek istediğini söyledi. Ancak bu sırada Aslan'ın kardeşi olan  Abdülkadir Aslan (22) gelip, Özgür A. ve Doğan K.'den bıçak tehdidiyle cep telefonlarını istedi. Kardeşler direnen arkadaşları döverek otomobilden indirdi. Cep telefonları ile otomobil alıp, kaçtı.Özgür A.'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki 50'ye yakın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 'Plaka Takip Sistemi'nden otomobilin Mersin'in Tarsus ilçesinde olduğunu tespit etti. Kardeşler, polisin peşlerine düştüğünü fark edince aşırı hız nedeniyle kaza yaptı. Şüpheliler polis tarafından kıskıvrak yakaladı.Şüpheli kardeşlerden İzzet Aslan'ın, sorgusunda, O anda kendimde değildim, ne yaptığımı bilmiyorum. Kendime geldiğimde kaza yaptığımı ve polisin beni yakaladığını gördümö dediği öğrenildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen İzzet Aslan ve Abdülkadir Aslan, tutuklandı. Otomobil ve çalınan cep telefonları ise sahiplerine teslim edildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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