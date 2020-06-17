Otostop çekerek bindiği otomobilde başına gelmeyen kalmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otostop çekerek bindiği otomobilde başına gelmeyen kalmadı

Otostop çekerek bindiği otomobilde başına gelmeyen kalmadı Otostop çekerek bindiği otomobilde kendisini polis kovalamacasının ortasında buldu Arkadaşının otomobilini kaçırarak hayır yapmak isterken yakalandı Denizli'de sarhoş bir şahıs gideceği yere ulaşmak için otostopla bindiği otomobille...

17.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:57

Otostop çekerek bindiği otomobilde başına gelmeyen kalmadı

Otostop çekerek bindiği otomobilde kendisini polis kovalamacasının ortasında buldu

Arkadaşının otomobilini kaçırarak hayır yapmak isterken yakalandı

DENİZLİ - Denizli'de sarhoş bir şahıs gideceği yere ulaşmak için otostopla bindiği otomobille kendini polis kovalamacasının ortasında buldu. Güçlükle durdurulan araçtan indirilen alkollü şahıs ise olaydan dolayı tanımadığı araç sürücüsünü suçlayarak 'benim suçum yok, ben durmasını söyledim ama o kaçtı' diyerek kendisini savundu.

İlginç olay, sabaha karşı Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, Mustafa Ç., dün öğlen saatlerinde ismi henüz belirlenemeyen arkadaşından 35 ANF 349 plakalı otomobilini bir süreliğine emanet olarak aldı. Ancak şahıs daha sonra arkadaşının aracını getirmesini istemesine rağmen geri götürmedi. Sonrasında ise arkadaşı polisi arayarak durumu anlatıp Mustafa Ç.'nin aracını kaçırdığını söyleyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. İstiklal Mahallesi'nde devriye gezen bir polis ekibi kaçırılan aracın plakasını fark edince otomobilin peşine düşerek sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü Mustafa Ç., ise polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Sonrasında ise 10'na yakın polis ekibi şahsın peşine düşüp kovalamaya başladı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sonrası otomobil Hacıkaplanlar Mahallesinde durduruldu ve içerisinde Mustafa Ç., ile Ali D., gözaltına alındı.

"Sürücü beni de kandırdı"

Araçta yakalanan Ali D., alkollü olduğu için otomobile otostop yaptığını ve sürücüye kendisini evine bırakması için rica ettiğini onunda kabul etmesi üzerine araça bindiğini kaydederek, olayla bir ilgisinin olmadığını belirtti. Alkollü olduğu için polise derdini güçlükle anlatan Ali D., sürücünün kendisini kandırdığını ve kovalamaca esnasında durmasını söylemesine rağmen riayet etmeyerek kaçtığını ifade etti. Ali D.'nin bu sırada olayı görüntüleyen İhlas Haber Ajansı ekibinden kendisini sürekli kaçırarak gizlemeye çalışması ise dikkatlerden kaçmadı.

Sürücüye 5 bin TL ceza kesildi

Olayın ardından 2 şüphelide gözaltına alınarak karakola götürülürken, otomobil ise çekici ile otoparka götürüldü.

Öte yandan, sürücü Mustafa Ç.'ye çeşitli trafik kurallarını ihlalden dolayı toplamda 5 bin TL para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu.

Otostop çekerek bindiği otomobilde başına gelmeyen kalmadı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı Haber
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası herkes savaş beklerken Çin ve Hindistan barış için anlaştı Haber
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası herkes savaş beklerken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti Haber
Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Emre Bol'dan Fenerbahçeli futbolculara sert eleştiri: Kulübün paralarını çatır çatır yiyin, yazıklar olsun
Emre Bol'dan Fenerbahçeli futbolculara sert eleştiri: Kulübün paralarını çatır çatır yiyin, yazıklar olsun
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
E-5'te yatarak araç kullanan sürücü kamerada
E-5'te yatarak araç kullanan sürücü kamerada
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Fenerbahçe, Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk'la prensipte anlaştı
Fenerbahçe, Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk'la prensipte anlaştı
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı
Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı
Ev kedisi, tarlada bulunan tavşan yavrusuna annelik ediyor
Ev kedisi, tarlada bulunan tavşan yavrusuna annelik ediyor
Günlük burç yorumları 17 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 17 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Annesinin evde bırakıp gittiği 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
Annesinin evde bırakıp gittiği 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu
Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan LGS ve YKS açıklaması: 'Riskli midir?' diye sorarsanız evet mutlaka riskli
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan LGS ve YKS açıklaması: 'Riskli midir?' diye sorarsanız evet mutlaka riskli
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı
Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
Maskeyi kafasına takan turizmci, yaptığı açıklamayla 'pes' dedirtti
Maskeyi kafasına takan turizmci, yaptığı açıklamayla "pes" dedirtti
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Muş Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Lara Seda Sayan Mustafa Ceceli
Spor Tamer Tuna Caner Erkin Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Türk Kadın İngiltere Galatasaray
Şu an buradasınız: Otostop çekerek bindiği otomobilde başına gelmeyen kalmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 12:09:19. #1.15#
title