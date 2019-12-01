Otostat, "her şey dahil" konseptini otomobil piyasasına taşıdı

01.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:34

Son dönemde ikinci el otomobil piyasasına olan ilgi hızla artarken, geçen yıl 200 milyon TL yatırımla ilk fazın kapılarını açan Otostat, ikinci el piyasasını organize bir proje çatısı altında topladı.

Otostat'tan yapılan açıklamaya göre, Otostat, dağınık ve elverişsiz koşullarda yürütülen ikinci el otomobil ticaretini organize bir proje çatısı altında topluyor. Otostat yatırımcıları, yasa gereği aralık ayından itibaren noter satışlarında galerici esnafına şart koşulacak iş yeri açma ruhsatına sahip oluyor.

İstanbul Sancaktepe'de TEM Otoyolu'nun yanında bulunan Otostat Kompleks'ideki 350 dükkanın 190'ı hazır duruma geldi.

Otostat, araç alımı ile gerekli olan her şeyin bir arada bulunduğu bir kompleks olarak öne çıkarken, komplekse gelen misafirler, Otostat güvencesi altındaki araçlara kolayca ulaşabiliyor.

Otostat'ın mimarisi sayesinde tüm galerilerin önünden otomobille geçilebilirken, sergilenen araçlardan istenilen galerinin önünde park edilerek beğenilen araç incelenebiliyor.

Sıfır araç showroom'undan 2'nci el otomobil galerilerine, araç bakım ve onarım merkezinden ekspertiz firmasına kadar birçok hizmeti bünyesinde bulunduran Otostat'ta, çok yakında noter, finans kuruluşları, restoranlar ve şehir dışından gelenler için bir de otel faaliyete geçecek.

Galerici esnafının işletme giderlerini minimuma indiren Otostat, ticaretini daha karlı ve modern koşullara taşıyan herkesin kazanacağı bir ekosistem niteliği taşıyor. Galerici esnafı, geliştirilen ortak stok programıyla birlikte birbirlerinin stoklarına erişerek güç birliği yapabilecek. Böylece müşteriler, geniş bir ürün çeşitliliğinin sahibi olurken, esnaf da kazancını artıracak.

Otostat, müşterilerine ve galerici esnafa, proje kapsamında, Türkiye'nin en büyük araç kiralama firmalarının stoklarına ve satış ofislerine direkt ve öncelikli erişebilme imkanı sunuyor.

Global markalar tarafından kompleks içerisinde düzenlenecek araç müzayedelerine de öncelikli katılım fırsatı sağlayan Otostat, geçen günlerde Borusan İhale tarafından düzenlenen 50 araçlık ikinci el ihalesine ev sahipliği yaptı.

Otostat'taki bir sonraki araç ihalesi, 5 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

"Anadolu Yakası'ndaki ihtiyaca Otostat ile cevap verdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otostat Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, Avrupa Yakası'nda benzer konseptlerin faaliyete geçmesinin ardından Anadolu Yakası'ndaki oluşan ihtiyaca Otostat ile cevap verdiklerini kaydetti.

Gülan, "Büyüyen ikinci el otomobil piyasasında Anadolu Yakası'nın ihtiyaç duyduğu organize ticaret ortamını sağlıyoruz. Ayrıca kompleksin içerisinde sıfır araç bayisi de bulunuyor. İstatistiklere göre sıfır araç satışı yapan bir otomobil bayisine ayda ortalama 1000 ziyaretçi geliyor. Bu trafiğin yüzde 50'sinin ikinci el otomobile yöneldiğini düşünürsek, burada galericilere ekstra bir ticaret hacmi sağladığımızı söylemek mümkün." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA