Son dakika: Otoparktan çıkan aracın kuryeye çarptığı anlar kamerada

Son dakika haberi: Otoparktan çıkan aracın kuryeye çarptığı anlar kamerada Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Otoparktan çıkan aracın kuryeye çarptığı anlar kamerada

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Erdemir Caddesinde meydana geldi. Alışveriş merkezi otoparkından çıkan Hasib E. idaresindeki 34 DU 8973 plakalı Citroen marka kapalı kasa kamyonet, caddeye dönüş yaptığı sırada Mertcan Ç. idaresindeki 34 TD 1634 plakalı motosikletli kuryeye çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile devrilen motosiklet sürücüsü Mertcan Ç. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Otoparktan çıkan aracın, caddeye çıktığı sırada hızla gelen motosiklete çarptığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olay yerine koştuğu görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN