Otoparktaki çinko sac kaplı demir branda kar yağışı nedeniyle çöktü - Haberler
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Otoparktaki çinko sac kaplı demir branda kar yağışı nedeniyle çöktü

AA / Gökhan Alkan - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yığılca Kaymakamlığı otoparkı Çöken bölüm Belediye ekiplerinin kar küreme çalışması DÜZCE - Düzce'nin Yığılca ilçesinde Kaymakamlık bahçesinde bulunan otoparktaki çinko sac kaplı demir branda kar yağışı nedeniyle çöktü.

DÜZCE (AA) - GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yığılca Kaymakamlığı otoparkı

Çöken bölüm

Belediye ekiplerinin kar küreme çalışması DÜZCE - Düzce'nin Yığılca ilçesinde Kaymakamlık bahçesinde bulunan otoparktaki çinko sac kaplı demir branda kar yağışı nedeniyle çöktü.

Otoparktaki çinko sac kaplı demir branda kar yağışı nedeniyle çöktü

Otoparktaki çinko sac kaplı demir branda kar yağışı nedeniyle çöktü

Otoparktaki çinko sac kaplı demir branda kar yağışı nedeniyle çöktü

AA / Gökhan Alkan - Son Dakika Haberleri

Kaymakamlık, Düzce, kar, Güncel, Haber

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