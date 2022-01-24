Otoparktaki çinko sac kaplı demir branda kar yağışı nedeniyle çöktü
AA / Gökhan Alkan - Haberler | Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yığılca Kaymakamlığı otoparkı Çöken bölüm Belediye ekiplerinin kar küreme çalışması DÜZCE - Düzce'nin Yığılca ilçesinde Kaymakamlık bahçesinde bulunan otoparktaki çinko sac kaplı demir branda kar yağışı nedeniyle çöktü.
DÜZCE (AA) - GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yığılca Kaymakamlığı otoparkı
Çöken bölüm
Belediye ekiplerinin kar küreme çalışması DÜZCE - Düzce'nin Yığılca ilçesinde Kaymakamlık bahçesinde bulunan otoparktaki çinko sac kaplı demir branda kar yağışı nedeniyle çöktü.