Otoparkta oynayan yavru köpekler çukura sıkıştı
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Otoparkta oynayan yavru köpekler çukura sıkıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'de belediye otoparkında anneleri ile dolaştıkları sırada çukura sıkışan yavru köpekler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkarıldı.

Kocaeli'de belediye otoparkında anneleri ile dolaştıkları sırada çukura sıkışan yavru köpekler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkarıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan büyükşehir belediyesi otoparkında iki yavrusu ile dolaşan anne köpek, yavrularının çukura girerek sıkışması ile havlamaya başladı. Sesler üzerine bölgeye gelen çevredeki vatandaşlar, köpekleri çukurdan çıkartamayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru köpekleri sıkıştıkları yerden çıkartarak, kurtardı. Yavrularını bekleyen anne köpek iki yavrusunun kurtulmasıyla bölgeden uzaklaştı.

İtfaiye ekipleri açık olan çukuru köpeklerin tekrar girmemesi için taşla kapattı. - KOCAELİ

Otoparkta oynayan yavru köpekler çukura sıkıştı
Otoparkta oynayan yavru köpekler çukura sıkıştı
Otoparkta oynayan yavru köpekler çukura sıkıştı
Otoparkta oynayan yavru köpekler çukura sıkıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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