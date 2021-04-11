Otoparkta, otomobile tekmeli- sopalı saldırı kamerada
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Otoparkta, otomobile tekmeli- sopalı saldırı kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Otoparkta, otomobile tekmeli- sopalı saldırı kamerada

ANTALYA'da bir sitenin otoparkına giren eli sopalı kişi, park halindeki otomobilin camını parçalayıp, tekmeleyerek araca zarar verdi.

ANTALYA'da bir sitenin otoparkına giren eli sopalı kişi, park halindeki otomobilin camını parçalayıp, tekmeleyerek araca zarar verdi. Saldırı anı, otoparkta bulunan güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, dün gece Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında meydana geldi. Geç saatlerde site otoparkına bir arkadaşıyla birlikte gelen 30 yaşlarında kimliği belirsiz kişi, 07 MYA 44 plakalı aracın aynasına tekme atarak kopardı. Ardından aracın camlarına elindeki sopayla vurup kıran saldırgan, otomobilin her yanına aynı sopayla hasar  verdi. Bir süre sonra yanındaki arkadaşının cep telefonunu alan kişi, sopayla araca vururken diğer yandan da kameraya çekti. Bir süre araca bu şekilde zarar veren kişi, ardından arkadaşıyla birlikte otoparktan ayrıldı.Saldırı anı, otoparkta bulunan güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Adı açıklanmayan araç sürücüsünün şikayeti üzerine saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.


Otoparkta, otomobile tekmeli- sopalı saldırı kamerada
Otoparkta, otomobile tekmeli- sopalı saldırı kamerada
Otoparkta, otomobile tekmeli- sopalı saldırı kamerada
Otoparkta, otomobile tekmeli- sopalı saldırı kamerada
Otoparkta, otomobile tekmeli- sopalı saldırı kamerada
Otoparkta, otomobile tekmeli- sopalı saldırı kamerada
Otoparkta, otomobile tekmeli- sopalı saldırı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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