Otoparkta drift sürücüye pahalıya patladı

Afyonkarahisar'da girdiği otogarın otoparkında park halindeki araçlara aldırmadan drift atan sürücüye 11 bin 812 TL para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'da girdiği otogarın otoparkında park halindeki araçlara aldırmadan drift atan sürücüye 11 bin 812 TL para cezası kesildi. Sürücünün drift yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bolvadin İlçe Otogarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahsın otogarın otoparkında otomobili ile drift attığını gören çevre sakinleri durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek aracın plakasını belirledi. Daha sonra aracı takibe alan ekipler, sürücüsünün T.D. isimli şahıs olduğunu tespit ettikleri aracı bularak şahsa 11 bin 812 lira idari para cezası kesti, otomobili trafikten men etti.

Öte yandan, otomobilin dritf yaptığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde sürücünün otoparka drift atarak girdiği ve çevresinde park halinde olan araçlara aldırmadan 3 defa drift yaptıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı