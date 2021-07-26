Otoparkta drift sürücüye pahalıya patladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otoparkta drift sürücüye pahalıya patladı

Otoparkta drift sürücüye pahalıya patladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da girdiği otogarın otoparkında park halindeki araçlara aldırmadan drift atan sürücüye 11 bin 812 TL para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'da girdiği otogarın otoparkında park halindeki araçlara aldırmadan drift atan sürücüye 11 bin 812 TL para cezası kesildi. Sürücünün drift yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bolvadin İlçe Otogarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahsın otogarın otoparkında otomobili ile drift attığını gören çevre sakinleri durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek aracın plakasını belirledi. Daha sonra aracı takibe alan ekipler, sürücüsünün T.D. isimli şahıs olduğunu tespit ettikleri aracı bularak şahsa 11 bin 812 lira idari para cezası kesti, otomobili trafikten men etti.

Öte yandan, otomobilin dritf yaptığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde sürücünün otoparka drift atarak girdiği ve çevresinde park halinde olan araçlara aldırmadan 3 defa drift yaptıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hamamdaki cinayette sır perdesi aralandı! Hamamcının başını sattığı şampuan yakmış
Hamamdaki cinayette sır perdesi aralandı! Hamamcının başını sattığı şampuan yakmış
Kablo çalarken unuttuğu telefonunu hırsızlık yaptığı yere giderek geri istedi! Soyulan iş adamı duruma isyan etti
Kablo çalarken unuttuğu telefonunu hırsızlık yaptığı yere giderek geri istedi! Soyulan iş adamı duruma isyan etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Demir Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Derya Uluğ İrem Derici Bülent Serttaş
Spor Diego Balotelli Can Bartu Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otoparkta drift sürücüye pahalıya patladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 16:25:58. #1.15#

title