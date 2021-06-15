Otoparkta çıkan tartışmada tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otoparkta çıkan tartışmada tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Otoparkta çıkan tartışmada tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'da bir markete ait otoparkta yaşanan tartışmada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'da bir markete ait otoparkta yaşanan tartışmada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde dün akşam 22.30 sıralarında bir markete ait otoparkta meydana gelen olayda 3 kişi arasında tartışma yaşandı. Edinilen bilgiye göre, atık sebze ve meyvelerini toplayan 25 yaşındaki Recep A., yanına gelen Berhan Danışmaz (20) ve U.A. (20) ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası yanında taşıdığı ekmek bıçağını çıkaran Recep A., Berhan Danışmaz'ı göğüs bölgesinden, U.A.'yı ise kalçasından yaraladı. 112 Acil Servis'e haber verilmesinin ardından, bıçaklanan iki kişi ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Berhan Danışmaz hayatını kaybetti. U.A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan Recep A. ise ekmek bıçağıyla birlikte yakalanarak emniyete götürüldü. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekiplerince ifadesi alınan Recep A., atık meyve ve sebze topladığı sırada iki kişinin kendisine saldırdığını, kendini savunma amaçlı şahısları bıçakladığını söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edilen Recep A., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Angela Merkel Boris Johnson Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Emel Sayın Hande Ataizi Funda Eryiğit İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ozan Tufan Fatih Terim Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otoparkta çıkan tartışmada tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 11:09:47. #1.16#

title