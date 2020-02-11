Otoparkta ceset bulundu
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otoparkta erkek cesedi bulundu.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otoparkta erkek cesedi bulundu.
Kolordu Caddesi'ndeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait otoparkta hareketsiz yatan birini görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri kişinin öldüğünü belirlendi. Polis ekipleri, cesedin, geceleri otoparkta kalan Yılmaz Yorulmaz'a (61) ait olduğunu tespit etti.
Ceset, Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.