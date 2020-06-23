Otoparklarda ödeme kolaylığı
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Otoparklarda ödeme kolaylığı

Afyonkarahisar'da şehrin cadde ve sokaklarında hizmet veren açık otopark ücretleri bundan böyle online ödenebilecek.

Otoparklarda ödeme kolaylığı
23.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:22

Afyonkarahisar'da şehrin cadde ve sokaklarında hizmet veren açık otopark ücretleri bundan böyle online ödenebilecek. Sürücüler park ücretlerini plakaları üzerinden belediye web sayfasından sorgulayarak ödenebilecek.

Afyonkarahisar Belediyesi İşletme Müdürlüğü, çözüm odaklı projeleri ile alternatif otopark ödeme uygulamasını hayata geçirdi. Bu uygulama sayesinde yazılan park ücretleri T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, araç plakası üzerinden belediye resmi web sayfasından öğrenilebileceği gibi aynı zamanda kredi kartıyla ödenebilecek.

İşletme Müdürü Bekir Bayram, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatıyla hayata geçen projenin sürücülere büyük bir kolaylık sağlayacağını ifade etti. Vatandaşların tek yapması gerekenin belediye web sayfasına girmek olduğunu kaydeden Bayram, "Sürücülerimiz bundan böyle açık otopark ücretlerini kişisel verilerin korunma kanunundaki standartlara uyarak TC Kimlik numarasını, doğum tarihini girerek araç plakası üzerinden öğrenebilecek aynı zamanda kredi kartıyla ödeme yapabilecek. Daha önce bazı vatandaşlarımız açık otoparklarda mesai saatinin sonunda rast geldiğinde görevliyi bulamıyor ve mağduriyet yaşıyorlardı" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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