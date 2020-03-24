Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 3 ay ertelendi Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 30 Haziran'a ertelendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 30 Haziran'a ertelendi.

Bakanlıkça hazırlanan "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlük tarihine ilişkin yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, yönetmeliğin 31 Mart 2020 olan yürürlük tarihi 30 Haziran 2020 olarak değiştirildi.

Kaynak: AA