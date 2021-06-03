'Otopark ve Kapalı Pazar Alanları' projesinin inşasına Hürriyet ve Gültepe mahallelerinde başlandı
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'Otopark ve Kapalı Pazar Alanları' projesinin inşasına Hürriyet ve Gültepe mahallelerinde başlandı

'Otopark ve Kapalı Pazar Alanları' projesinin inşasına Hürriyet ve Gültepe mahallelerinde başlandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Gültepe, Ortabayır, Telsizler ve Harmantepe mahallelerini kapsayacak proje kapsamında bölgeye yeni bir katlı kapalı otopark inşa ediliyor.

Otopark aynı zamanda belirli günlerde kapalı pazaryeri olarak da hizmet verecek. Otoparkta ayrıca spor alanları da olacak. Günlük dinamik nüfus da baz alındığında proje, bölgede yaşayan 100 bine yakın vatandaşı ilgilendiriyor.

Başkan Mevlüt Öztekin'in bir diğer Otopark ve Kapalı Pazar Yeri projesi Hürriyet Mahallesi'nde yükseliyor. Yeşil alan, katlı otopark ve kapalı pazar yerinden oluşacak proje toplamda 10 bin m2'ye yakın bir alanı kapsıyor. Otopark 210 araç kapasiteli olacak ve aynı zamanda haftanın belirli bir günü kapalı pazar yeri olarak hizmet verecek. Projenin 2022 yılı sonunda hizmete açılması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, '' Projelerimiz tamamlandığında mahallelerimiz parklanma ve pazaryeri konusunda rahatlayacak. Trafikte araç ve yaya güvenliği sağlanmış olacak. Vatandaşlarımız yazın sıcağından, kışın soğuk ve yağışından korunaklı şekilde pazar alışverişlerini yapabilecekler.'' diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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