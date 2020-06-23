Otopark ücretleri internetten ödenebilecek - AFYONKARAHİSAR
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Otopark ücretleri internetten ödenebilecek - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da belediye tarafından alınan otopark ücretlerinin online veya kredi kartı ödenebilmesi için sistem hayata geçirildi.

23.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:39

Afyonkarahisar'da belediye tarafından alınan otopark ücretlerinin online veya kredi kartı ödenebilmesi için sistem hayata geçirildi.

Afyonkarahisar Belediyesi İşletme Müdürlüğü otopark ücretlerinin alternatif uygulamalarla ödenebilmesi için çalışma yaptı. Bu uygulama sayesinde yazılan park ücretleri TC Kimlik numarası, doğum tarihi araç plakası üzerinden Afyonkarahisar Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek ve aynı zamanda kredi kartıyla ödenebilecek.

Afyonkarahisar Belediyesi İşletme Müdürü Bekir Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatıyla hayata geçirilen projenin sürücülere büyük bir kolaylık sağlayacağını söyledi.

Vatandaşların belediye web sayfasına girerek sorgulamaya yapacaklarını kaydeden Bayram, şunları söyledi:

"Sürücülerimiz bundan böyle açık otopark ücretlerini kişisel verilerin korunma kanunundaki standartlara uyarak TC Kimlik numarasını, doğum tarihini girerek araç plakası üzerinden öğrenebilecek aynı zamanda kredi kartıyla ödeme yapabilecek. Daha önce bazı vatandaşlarımız açık otoparklarda mesai saatinin sonunda rast geldiğinde görevliyi bulamıyor ve mağduriyet yaşıyorlardı. Bundan sonra beklemek ve zaman kaybına uğramadan işlem yapabilecekler."

Ödemelerin internet sitesi dışında İşletme Müdürlüğünün IBAN numarasıyla da yapılabileceğini aktaran Bekir Bayram, "Sürücülerimiz IBAN numarasıyla (VakıfBank/ TR56 0001 5001 5800 7309 7857 53) EFT yapabileceği gibi aynı zamanda Kadınana Otoparkı ve Karaman Otoparkından hem kredi kartıyla hem de nakit ödeme yapabilecekler." diye konuştu.

Otopark ücretleri internetten ödenebilecek - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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