"Otopark ücreti" nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgayla ilgili 9 sanığa dava
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"Otopark ücreti" nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgayla ilgili 9 sanığa dava

Adana'da "otopark ücreti" yüzünden çıktığı iddia edilen, bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili biri tutuklu 9 sanık hakkında 4,5 yıldan müebbete kadar değişen hapis cezaları istemiyle dava açıldı.

26.06.2020 13:34 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:53

Adana'da "otopark ücreti" yüzünden çıktığı iddia edilen, bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili biri tutuklu 9 sanık hakkında 4,5 yıldan müebbete kadar değişen hapis cezaları istemiyle dava açıldı.

Adana Adliyesi karşısındaki otoparkta 10 Mart'ta ücret nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada işletmeci Zafer Taşkın'ın silahla öldürülmesi ve 5 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının, Taşkın'ı tabancayla öldürdüğü, 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Volkan E. hakkında "kasten öldürme, silahla kasten yaralama", tutuksuz şüpheliler Ahmet Y.Ç, Cumali T, Emre E, Hayati K, İbrahim G, Kayhan E, Vedat Y. ve Yusuf S. ile ilgili "silahla kasten yaralama" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Savcı, Volkan E'nin müebbet ve 9 yıl, diğer sanıkların da 4,5'er yıl hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

İddianamede savunmalarına yer verilen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

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