Otopark ücreti kavgası: 4 yaralı
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Seyhan, Polis, kavga, Adana, Güncel

Otopark ücreti kavgası: 4 yaralı

Adana'da otopark ücretini ödemek istemediği iddia edilen grup ile işletmeciler arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

10.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:22
Otopark ücreti kavgası: 4 yaralı

Adana'da otopark ücretini ödemek istemediği iddia edilen grup ile işletmeciler arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'ndeki otoparka araçlarını park eden ancak çıkışta ücret ödemek istemeyen 3 kişi ile işletmeciler Zafer ve Cumali T. kardeşler aralarında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında bıçaklı ve silahlı kavga çıktı.

Zafer T. başından silahla vurularak, kardeşi Cumali T. ile karşı taraftan bir kişi de bıçakla yaralandı. Çevredeki bir esnafın bacağına da seken kurşun isabet etti. Yaralı 4 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden ciple kaçan iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Otopark ücreti kavgası: 4 yaralı

Kaynak: AA

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Otopark ücreti kavgası: 4 yaralı

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