OTOPARK'TA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

OTOPARK'TA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İstanbul DHAAtaşehir Örnek Mahallesi'nde iki binanın otoparkını su bastı.

17.08.2019 20:28
OTOPARK'TA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA
Ataşehir Örnek Mahallesi'nde iki binanın otoparkını su bastı.
Ataşehir Örnek Mahallesi'nde bulunan dere yoğun yağış nedeniyle taştı. Dere suları iki binanın otoparkını kullanılmaz hale geldi. Bina sakinleri, dereden taşan su, yolu ve binanın önünü kapattığı için binalarda mahsur kaldılar. Binaların jeneratör ve elektrik panoları da zarar gördü. Olay yerine itfaiye ve İSKİ ekipleri sevk edilirken, su tahliye işlemi başlatıldı.

OTOPARK'TA ARAÇLAR MAHSUR KALDI
Kaynak: DHA
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