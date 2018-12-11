Otopark Sektörünün Türkiye'deki Mevcut Durumu ve Gelişme Dinamikleri Nasıl?

Parkolay Müşteri İlişkileri Direktörü Can Erkut Sevinç, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki otopark sorunundan ve çözüm planlarından bahseden Sevinç, şunları söyledi: "Türkiye'deki her iş kolunda olduğu gibi bizim sektörümüzde ülkenin genel ekonomisi, yapılaşma ile ilgili gelişmeler, şehir planları ve buradaki imar kanunları mevzuatları yönünden etkileşim içerisinde. Ülkedeki otopark sorununa ise temel yaklaşımımız; kamunun yapacağı yatırımlar ile çözmek değil, herkesin yaptığı binaların kendi otoparkını temin etmesi ile çözüleceği yönündedir."