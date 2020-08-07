Otopark projesi gerçekleşiyor Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Batı Yaka Katlı Otopark ve Pazaryeri-Doğu Yaka Otomatik Katlı Otopark proje çalışmaları tamamlandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Batı Yaka Katlı Otopark ve Pazaryeri-Doğu Yaka Otomatik Katlı Otopark proje çalışmaları tamamlandı.

Çarşamba ilçesinde trafik yoğunluğunun gün geçtikçe artmasıyla birlikte otopark ihtiyacını karşılamak için çalışmalara başlayan Çarşamba Belediyesi, Batı Yaka ile Doğu Yaka'da trafik ve park yoğunluğunu azaltmayı hedeflerken, ilçede bulunan pazar yerinin de modernizasyonunu gerçekleştirmiş olacak.

Hayata geçirilecek proje hakkında açıklamalarda bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Batı Yaka Katlı Otopark ve Pazaryeri-Doğu Yaka Otomatik Katlı Otopark projeleri Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde hayata geçiyor. Batı Yaka'da Sarıcalı Mahallesi'nde eski Tekel alanında 5 bin 645 metre kare alana kurulacak otopark alanımızın giriş katı pazar yeri olarak da kullanılacak. Toplam alanı 15 bin 899 metre kare olan otoparkımız 311 araç kapasiteli olarak projelendirildi. Doğu Yaka Otomatik Katlı Otoparkımız Orta Mahalle Şehit Tuncay Kocabaş Caddesi'nde 1727 metre kare alana kurulacak ve toplamda 6 kattan oluşacak. Mekanik asansör sistem ile çalışan kapalı otopark binamız 214 adet mekanik park yerine sahip olacak. İki büyük proje ile şehrimizin merkezindeki otopark sorununu gidereceğiz ve Batı Yaka'nın merkezinde olan pazar yerimizi daha ferah ve daha kullanışlı hale getireceğiz" dedi.

Gerçekleştirilecek proje ile Çarşamba Belediyesi, ilçe halkının otopark ve pazar yeri modernizasyonu taleplerini yerine getirmiş olacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA