Otopark meselesi nedeniyle işlenen cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi
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Otopark meselesi nedeniyle işlenen cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi

Otopark meselesi nedeniyle işlenen cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da bir kafede otopark meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Konya'da bir kafede otopark meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Subaşı Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede iki grup arasında otopark meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kafe çalışanı F.Y. tabancayla ateş ederek, karşı taraftan Ömer Faruk Yücetaş'ı (24) karnından ağır bir şekilde yaraladı. Sağlık ekiplerince ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ömer Faruk Yücetaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kafede yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili F.Y. (22) ile birlikte F.K. (22) ve O.U. (19) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi. - KONYA

Otopark meselesi nedeniyle işlenen cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi
Otopark meselesi nedeniyle işlenen cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi
Otopark meselesi nedeniyle işlenen cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi
Otopark meselesi nedeniyle işlenen cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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