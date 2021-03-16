Otopark kavgasında eşinin önünde böyle saldırdılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Otopark kavgasında eşinin önünde böyle saldırdılar

16.03.2021 12:52 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:59

Otopark kavgasında eşinin önünde böyle saldırdılar Çığlıkları duyan mahalleli yardıma koştu Bursa'da iki aile arasında çıkan park tartışması kavgaya dönüştü.

Otopark kavgasında eşinin önünde böyle saldırdılar

Çığlıkları duyan mahalleli yardıma koştu

BURSA - Bursa'da iki aile arasında çıkan park tartışması kavgaya dönüştü. Genç kadın kendisine, kocasına ve 3 yaşındaki çocuklarına saldırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Olay, Yıldırım'a bağlı Mollarap Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında araç park yeri meselesi yüzünden geçtiğimiz haftalarda tartışma çıktı. Aileler dün akşam saatlerinde park meselesi yüzünden yine münakaşa etti. İddiaya göre, 3 kişi, tartıştıkları kadına ve kocasına fiziki saldırıda, yanlarındaki 3 yaşındaki çocuklarına ise psikolojik şiddette bulundu. Mağdur olduklarını iddia eden karı koca, 3 kişinin kendilerini bu mahallede barındırmayacaklarını, yaşatmayacaklarını söylediklerini iddia etti.

Tartışma karakolda son bulurken, 2 aile birbirinden şikayetçi oldu. Olayın ardından büyük tedirginlik yaşadığını belirten Ayşen Y., "Evimin önünde bana, çocuğuma saldırıda bulundular, daha önce de eşimi darp etmişlerdi. Rapor aldık. Tartışma sırasında 'Sizi burada barındırmayacağım, yaşatmayacağım' gibi tehditlerde bulundular. Bana ve eşimize fiziki, ama çocuğuma psikolojik şiddet uygulandı. Çocuğuma ve kendime koruma kararı çıkartmak istiyorum, ben işteyim, ama çocuğum evde. Bu yüzden çok tedirginim" diye konuştu.

Öte yandan mahallede yaşanan kavga ve panik anları, annenin imdat sesleri kameralar tarafından görüntülendi.

Otopark kavgasında eşinin önünde böyle saldırdılar
Otopark kavgasında eşinin önünde böyle saldırdılar
Otopark kavgasında eşinin önünde böyle saldırdılar
Otopark kavgasında eşinin önünde böyle saldırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Ayşe Keşir Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu
Magazin Nükhet Duru Pelin Öztekin Yılmaz Erdoğan Berrak Tüzünataç
Spor Erol Bulut Mesut Özil Bülent Uygun Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otopark kavgasında eşinin önünde böyle saldırdılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 13:05:36. #1.14#
title