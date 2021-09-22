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Otopark görevlisinin dikkati dolandırıcılığı engelledi

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Otopark görevlisinin dikkati dolandırıcılığı engelledi

Nevşehir'de bir kişi, otopark görevlisinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de bir kişi, otopark görevlisinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, M.O'yu (71) telefonla arayıp kendini polis olarak tanıtan kişi, "kimlik bilgilerinin terör örgütü üyelerince ele geçirildiği" bahanesiyle bankadaki parasını vereceği hesaba havale etmesini istedi.

Banka şubesine gelerek hesabındaki 31 bin lirayı çeken M.O, otoparktaki aracına binip panikle başka banka şubesine gitmek istediği sırada otopark görevlisi Sercan Kulaçlı'nın dikkatini çekti.

M.O. ile görüşen Kulaçlı, vatandaşın dolandırılmak istendiğini anlayıp, caddede devriye görevi yapan polis ekiplerine bilgi verdi.

Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Otopark görevlisi ödüllendirildi

Dikkati sayesinde mağduriyeti önleyen Kulaçlı, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın talimatı üzerine çeyrek altınla ödüllendirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Dirikoç, belediyeye davet edilen Kulaçlı'ya hediyesini verdi.

Kulaçlı'yı tebrik eden Dirikoç, "Otopark görevlisi genç kardeşimize örnek davranış sergilediği için teşekkür ediyoruz. Dikkati sayesinde bir vatandaşımızın mağduriyet yaşamasını engelledi." ifadelerini kullandı.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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