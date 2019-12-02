Otopark duvarı tabloya dönüştü

02.12.2019 09:15 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:20

Altındağ Belediyesi tarafından kısa bir süre önce otoparka dönüştürülen eski adıyla Ulus İlk Meclis Ortaokulunun duvarları rengarenk oldu. Gülpınar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, otoparkın duvarına Altındağ'ın tarihi değerlerini resmetti.



Ankara'nın tarihi mekanlarından Ankara Kalesi'ndeki trafik sorununu çözen Altındağ Belediyesi, ziyaretçiler için ücretsiz otopark haline getirdiği Ulus İlk Meclis Ortaokulunun bahçesini de renklerle canlandırdı. Gülpınar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi resim kursiyerleri, hocaları Züleyha Kabasakaloğlu ile birlikte otoparkın duvarlarını Altındağ'ın tarihi ve kültürel değerleriyle donattı. Resim kursunu merkezden çıkarak açık alanda yapan Altındağlı kadınlar, hünerlerini bu kez de otopark duvarlarında gösterdi.



Ankara Kalesi'nden Çerkeş Sokak'a, Hamamönü'nden Suluhan'a kadar Altındağ'ın tarihi ve kültürel değerlerini unutmayan Altındağlı kadınlar, duvarlara Altındağ'ın sembollerini resmetti. 3 gün süren çalışma sonrasında tamamlanan ve rengarenk olan otoparkın duvarları, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.



Bugünkü resim dersini merkezde değil de dışarıda yapmak istediklerini söyleyen resim hocası Züleyha Kabasakaloğlu, "Kursiyerlerimle birlikte bugün ders kapsamında otoparkın duvarlarını boyadık. Daha önce de sosyal sorumluluk projesi olarak bu tarz çalışmalarımız olmuştu. Bu çalışma da bize çok keyif verdi. Bu kadar büyük alanı 3 günde tamamladık. Otoparka gelen ziyaretçiler çok beğeniyor" dedi.



Resim kursiyeri Halime Aytaç (59), 4 yıldır Gülpınar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi olduğunu, 1 yıldır ise resim kursuna gittiğini söyledi. Resim yapmaktan büyük keyif aldığını söyleyen Aytaç, bu çalışmada katkısı olduğu için çok mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.



Kursiyer Seher Özsoy (35), "4 yıldır resim kursuna geliyorum. Bugün tuval yerine duvar boyadık. Otoparka gelen ziyaretçiler görünce şaşırıyorlar ama çok beğeniyorlar. Çok keyifli bir çalışma oldu" dedi.



Göreve geldikleri ilk günden itibaren Ankara Kalesi'nde turizmin canlandırılması için çalıştıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Kısa süre önce Ankara Kalesi'ndeki otopark sorununu çözüme kavuşturmak için okul bahçelerini ücretsiz otoparka dönüştürdük. Otoparklar ziyaretçiler ve buradaki esnafımız tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyelerimizin yaptığı çalışma da otoparka renk kattı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ankara Kalesi ve çevresinin daha fazla ziyaret edilmesi için çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA