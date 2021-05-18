Otopark çalışmasının ardından Atatürk büstü yerine konuldu

Isparta Belediyesi önünde yer alan üç katlı yeraltı otoparkının güçlendirme çalışmalarının tamamlanması ve üst çevre düzenlenmesinin yapılmasının ardından, Atatürk Büstü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde meydanda bulunan eski yerine konuldu.

Isparta Belediyesi önünde yer alan üç katlı yeraltı otoparkının güçlendirme çalışmalarının tamamlanması ve üst çevre düzenlenmesinin yapılmasının ardından, Atatürk Büstü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde meydanda bulunan eski yerine konuldu.

Belediye önünde yer alan üç katlı yeraltı otoparkında güçlendirme çalışmaları ile üst çevre düzenlemesinin tamamlamasının ardından Cumhuriyet döneminin ilk heykeltıraşlarından Kenan Yontunç tarafından yapılan Atatürk büstü önceki yerine konuldu.

Belediye önündeki çevre düzenlemesi sürecinde, büyük bir titizlikle korunan ve gerekli bakımları yapılan büstün yerine konulması öncesinde kaide yapımı gerçekleştirildi. Atatürk büstü vinç yardımıyla kaidenin üzerine konuldu.

"Şehirdeki büst ve heykellerin bakımları yapılıyor"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün frak giymiş bir biçimde temsil eden büstün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde mevcut yerine konulduğunu dile getirdi. Başkan Başdeğirmen, bunun yanı sıra geçen günlerde de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında yer alan Atatürk büstü ile gül ve halı figürlerini barındıran anıtta da geniş çaplı bakım ve çevre düzenlemeleri ile mermerlerin yenileme çalışmalarının gerçekleştirildiğini aktardı. Başkan Başdeğirmen, şehirde bulunan diğer büst ve Isparta'ya hizmeti geçmiş büyüklerin yer aldığı heykellerin de bakımlarının yapıldığını dile getirdi.

1934 yılında açılışı yapılmıştı

Isparta Belediyesi önündeki Atatürk büstü, özellikle büst ve anıt heykellerinde Atatürk'e en çok benzeyen betimlemeleri oluşturmasıyla tanınan ve Türk heykel sanatına önemli katkılar sağlamış olan Cumhuriyet Döneminin ilk heykeltıraşlarından Kenan Yontunç tarafından yapılmış ve açılışı Mareşal Fevzi Çakmak'ın da bulunduğu bir törenle 1934 yılında gerçekleştirilmişti. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı