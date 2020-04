Otopark çalışanını darbedip, 1 hafta alıkoyan 4 kişi yakalandı BİNGÖL'de, yediemin otoparkında çalışan A.S.'yi darbedip, elleri bağlı şekilde 1 hafta alıkoyan 4 kişi yakalandı.

BİNGÖL'de, yediemin otoparkında çalışan A.S.'yi darbedip, elleri bağlı şekilde 1 hafta alıkoyan 4 kişi yakalandı.

Bingöl'de yediemin otoparkında çalışan A.S.'den bir süre haber alamayan ailesi, 21 Nisan günü polisten yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yediemin otoparkında dün yaptıkları aramada A.S.'yi elleri bağlı, darbedilmiş halde bir minibüsün içerisinde buldu. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede sonucunda A.S.'yi alıkoyan İ.Y., Y.Y., M.Y. ve B.Y. düzenledikleri operasyonla yakalandı.Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.Y. ve M.Y mahkemece tutuklanırken, B.Y ve İ.Y ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA