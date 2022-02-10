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Otopark çalışanı kazara kendini vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otopark çalışanı kazara kendini vurdu

Çorum'da bir otoparkta çalışan genç, dolu olduğunu farketmediği silahla oynarken kendini vurdu.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da bir otoparkta çalışan genç, dolu olduğunu farketmediği silahla oynarken kendini vurdu.

Olay, Farabi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otopark görevlisi Oğuzhan B., elindeki tabancanın bir anda ateşlenmesi sonucu karnından yaralandı. Silah sesi üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oğuzhan B., 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak acil ameliyata alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. - ÇORUM

Otopark çalışanı kazara kendini vurdu

Otopark çalışanı kazara kendini vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Silah, Çorum, 112, 3. Sayfa, Haberler

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