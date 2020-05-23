Otonom Uçan Taksi Teknolojisi Bu Kadar Olmaz Dedirtti!
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Otonom Uçan Taksi Teknolojisi Bu Kadar Olmaz Dedirtti!

Birçok kişinin bugüne kadar hiç duymadığı otonom uçan taksi teknolojisi, ciddi bir ilerleme kaydetti.

Otonom Uçan Taksi Teknolojisi Bu Kadar Olmaz Dedirtti!
23.05.2020 06:45 | Son Güncelleme: 23.05.2020 06:48

Birçok kişinin bugüne kadar hiç duymadığı otonom uçan taksi teknolojisi, ciddi bir ilerleme kaydetti. Henüz tasarım aşamasında olan yeni teknoloji ile birlikte, çok daha farklı bir dünya bizi bekliyor. İşte uçan taksilerin otonom versiyonları ile ilgili ayrıntılar.

Merkezi Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bulunan uçan taksi start-up'ı EmbraerX'in, Pulse diye isimlendirdiği bir sistem gündeme oturdu. Aşağıda sizinle videosunu da paylaştığımız bu hizmet, diğer uçan taksi sistemlerinden biraz daha farklı. Şirket sadece havada değil, aynı zamanda yere iniş yapıldığında da yolculara hizmet vermeye devam ediyor.

Otonom uçan taksi konsepti oldukça fütüristik

Uber gibi dünyaca ünlü markaların üzerine çalışmalar yaptığı uçan taksiler, kısa vadede hayatımıza giriş yapmasa bile muhtemelen orta vadede günlük hayatta yer alacak. Şu anda asıl sorulması gereken soru, hangi uçan taksi teknolojisinin daha uygun olduğu.

Brezilya merkezli bu şirket tarafından geliştirilen eVTOL konsepti, son derece ilginç. Öncelikli olarak havada bir süre taşımacılık yapan uçan taksiler, hemen ardından yere sakince iniş yapıyor. Ancak bu araçların indiği yer birazdan farklı olacak. Başka bir elektrikli otonom araç, uçan taksi kapsülündeki yolcuları kendi içine alacak.

Elektrikli otonam araç ile bir süre yolculuk yapan kişiler hemen sonrasında istedikleri yere varacak. Taşımacılık hizmeti gibi görünen bu çalışma, aslında Turizm amaçlı da kullanılabilir. Sizce bu tür sistemler gelecekte güçlü bir şekilde yer edinebilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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