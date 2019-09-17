Otonom araçlara en yoğun ilgi Türkiye'de
Deloitte Türkiye ve Otomotiv Distribütörleri Derneği ortaklığında hazırlanan Türkiye Otomotiv Tüketicileri Araştırması: İleri Araç Teknolojileri" araştırmasına göre dünya genelinde otonom araçlara en yoğun ilginin Türkiye'de olduğunu ortaya koydu.
17.09.2019 14:10
Deloitte Türkiye ve Otomotiv Distribütörleri Derneği ortaklığında hazırlanan Türkiye Otomotiv Tüketicileri Araştırması: İleri Araç Teknolojileri" araştırmasına göre dünya genelinde otonom araçlara en yoğun ilginin Türkiye'de olduğunu ortaya koydu.
Kaynak: Dunya.com