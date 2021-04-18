"Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"na başvurular yarın başlıyor
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"Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"na başvurular yarın başlıyor

'Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'na başvurular yarın başlıyor
Anadolu Ajansı / Cem Şan - Haberler | Ekonomi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB), sektörde katma değerli ürün ve teknolojilerin geliştirilerek ihracatın artmasına katkı sunmak amacıyla düzenlediği "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nın takvimi belli oldu.

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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB), sektörde katma değerli ürün ve teknolojilerin geliştirilerek ihracatın artmasına katkı sunmak amacıyla düzenlediği "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nın takvimi belli oldu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, OİB'in, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde 2012 yılından bu yana organize ettiği yarışmaya başvurular, yarın başlayıp 3 Eylül'e kadar sürecek.

Sektör profesyonelleri, akademisyenler, Ar-Ge ve teknopark çalışanları, tasarımcılar, girişimciler, serbest çalışanlar ve öğrencilerin katılımına açık olan yarışmaya, 18 yaşını tamamlayan adaylar katılabilecek.

"Hareketlilik Ekosisteminde Çözümler" temalı yarışmada, değerlendirme sonucu yenilikçi proje sahiplerinden birinciye 140 bin, ikinciye 120 bin, üçüncüye 100 bin, dördüncüye 80 bin ve beşinciye 60 bin lira olmak üzere toplam 500 bin lira ödül verilecek.

Ödül töreni ise 18 Ekim'de çevrim içi gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, sürücüsüz, yapay zekaya sahip, birbiriyle bağlantılı ve elektrikli araçların kullanımının giderek yaygınlaştığı dünyada, Türkiye'nin, sadece üretim değil, aynı zamanda Ar-Ge, yenilik ve tasarım merkezi olma vizyonunu net bir şekilde yansıttığını vurguladı.

Bu sene ödül miktarını artırdıklarını belirten Çelik, tüm adaylara başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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