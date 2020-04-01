"Otomotivin başkenti"nin yıldızı "Türkiye'nin Otomobili" ile daha da parlayacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› "Otomotivin başkenti"nin yıldızı "Türkiye'nin Otomobili" ile daha da parlayacak - Haberler
Karsan Otomotiv, Türkiye, Renault, Bursa, Güncel

"Otomotivin başkenti"nin yıldızı "Türkiye'nin Otomobili" ile daha da parlayacak

Türk otomotiv sanayisinin kalbi, TOFAŞ, Renault ve Karsan gibi büyük işletmelerin yanı sıra çok sayıda yan sanayi firması bulunan Bursa, bir asırlık tecrübesiyle "Türkiye"nin Otomobili"nin üretimine de ev sahipliği yapacak.

01.04.2020 11:33 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:38
'Otomotivin başkenti'nin yıldızı 'Türkiye'nin Otomobili' ile daha da parlayacak

Türk otomotiv sanayisinin kalbi, TOFAŞ, Renault ve Karsan gibi büyük işletmelerin yanı sıra çok sayıda yan sanayi firması bulunan Bursa, bir asırlık tecrübesiyle "Türkiye"nin Otomobili"nin üretimine de ev sahipliği yapacak.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) verilerinden derlediği bilgilere göre, Osmanlı döneminde Bursa, atlı araba üretimi bakımından önemli bir merkez oldu.

Osmanlı zamanında Bursalı ustaların ürettiği at arabaları, Anadolu'nun pek çok şehrinde ihtiyacı karşıladı. O dönemde at arabaları, çoğunlukla bugün İpek Han olarak bilinen Arabacılar veya Faytoncular Hanı bölgesinde üretildi.

BTSO'nun 1926 yılı ve öncesindeki üye kayıtlarında 7 fayton arabacısı, 4 fayton boyacısı, 12 araba marangozu, 6 araba demircisi, 14 araba tamircisi, 7 araba imalathanesi olmak üzere 100'den fazla kişi ve kurumun bu sanayide çalıştığı bilgisi yer alıyor.

1966'da Karsan, 1971'de TOFAŞ ve Oyak Renault üretime geçti

Türkiye'de otomobil sanayisinin kurulması düşüncesi 1960'lı yıllarda ortaya çıktı. Bu düşüncenin uygulama sahası olarak da tekstil, dokuma, karoser ve makine gibi sektörlerde yetişmiş iş gücü olduğundan Bursa tercih edildi.

Tarım, ticaret, dokuma sanayisi merkezi olarak bilinen Bursa'da, 1961'de Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesinin kurulmasıyla büyük bir sanayi şehrine dönüşümün ilk adımları atıldı.

Bursa'da ilk olarak 1966 yılında 269 yatırımcı tarafından minibüs üretmek amacıyla Karsan firması kuruldu. Ardından 1968 yılında resmi olarak kuruluşu gerçekleştirilen Türk Otomobil Fabrikası AŞ'nin (TOFAŞ) fabrikasının yapımına 1969'da başlandı. 12 Şubat 1971'de dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın katılımıyla açılan fabrikada Murat 124 modelinin üretimine geçildi.

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ de Oyak, Renault ile Yapı ve Kredi Bankasının ortaklığında 1969'da kuruldu. Oyak Renault, 1971'de Türkiye'nin ilk önden çekilişli otomobilini banttan indirerek üretimine başladı.

Bursa'da 4 bin 164 otomotiv firması var

Ana sanayi fabrikalarının kurulmasıyla kentte tedarik sanayisinde büyük bir gelişim yaşandı. Bursa'da birçok otomotiv yan sanayi firması açılarak bu endüstriye katkı sağladı.

BTSO kayıtlarına göre, Bursa'da şu anda 4 bin 164 otomotiv firması faaliyet gösteriyor. TOFAŞ, Oyak Renault, Karsan, Güleryüz gibi başlıca ana sanayi firmaları dışında bu sayının büyük bölümünü tedarik endüstrisi firmaları oluşturuyor.

150 ülkeye 8 milyar dolar otomotiv ihracatı

"Otomotivin başkenti" olarak nitelendirilen Bursa, son 10 yıldır otomotiv sektöründe ihracatın lideri konumunda bulunuyor.

Geçen yıl 8 milyar 339 milyon dolarla en çok otomotiv ihracatı yapan il olan Bursa'dan 150 ülke ve özerk bölgeye otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

Bursa, geçen yıl en çok otomotiv ihracatını 1 milyar 513 milyon dolarla Fransa'ya yaptı. Fransa'yı 1 milyar 381 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 152 milyon dolarla Almanya izledi. Bursa'dan 2019'da ihracat yapan otomotiv firması sayısı ise 845 olarak kayıtlara geçti.

Geçen sene Türkiye'nin 1 milyon 252 bin 586 adet araç ihracatının yüzde 39,14'ünü (490 bin 302 adet) gerçekleştiren Bursa, günde bin 343, saatte 55 aracı dış pazara göndermeyi başardı.

Türkiye'nin Otomobili

Bursa, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) 2022 yılında üretimine başlamayı planladığı, tanıtımı 27 Aralık 2019'da yapılan Türkiye'nin Otomobili'nin de üretim üssü olacak.

Ülkenin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürme hedefiyle prototipi tanıtılan Türkiye'nin Otomobili ile ilgili fabrika, Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak.

Fabrikanın inşa edileceği 1 milyon 201 bin 687 metrekarelik arazinin irtifak hakkı 49 yıllığına TOGG'a devredildi.

TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları Müzesi

Türkiye'nin ilk ve tek Anadolu arabaları müzesi olan TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları Müzesi 2002'den bu yana ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bursa Anadolu Arabaları Müzesi fikri, kent çevresinde en eski araba sanayi ve kültürünün kaynaklarının bulunmasına dayanıyor. Bursa Arkeoloji Müzesi'nde sessizce duran ve tam 2 bin 600 yıl önce yapıldığı değerlendirilen at arabası bu müzenin açılmasına ışık oldu.

Müzede, binlerce yıl önceye ait bir tekerlekten yola çıkarak TOFAŞ tarafından üretilen motorlu araçlara kadar zaman tüneline giriliyor. Burada, 2 bin 600 yıl önce yapılan arabanın Bursalı ustaların elinden yeniden canlandırılmış halinin yanı sıra tekerlekler, geleneksel araba atölyeleri, motorlu ve motorsuz araçlar sergileniyor.

Müze, yılda ortalama 60 bin yerli ve yabancı ziyaretçisiyle Bursa'nın ilgi çeken gezi noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

'Otomotivin başkenti'nin yıldızı 'Türkiye'nin Otomobili' ile daha da parlayacak

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

"Otomotivin başkenti"nin yıldızı "Türkiye'nin Otomobili" ile daha da parlayacak
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti Haberler
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı Haberler
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı Haberler
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
İspanya'da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İspanya'da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor Haberler
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi Haberler
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi
10 gün içinde 2.200 kişiyi işe alan Migros 1.000 kişiye daha istihdam sağlayacak
10 gün içinde 2.200 kişiyi işe alan Migros 1.000 kişiye daha istihdam sağlayacak
Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir
Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
AK Partili Göksu'dan dolu otobüsler için 'Organize kötülük' diyen İmamoğlu'na yanıt geldi
AK Partili Göksu'dan dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na yanıt geldi
İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti
İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti
BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı
BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor
Bakkal sahibi, koronavirüs nedeniyle siparişleri koyduğu sepeti müşterilerine sopa ile uzatıyor
Bakkal sahibi, koronavirüs nedeniyle siparişleri koyduğu sepeti müşterilerine sopa ile uzatıyor
Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi
Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi
Bilim Kurulu üyesi Yamanel koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesine ilişkin: Virüsün topraktan çıkma ihtimali yok
Bilim Kurulu üyesi Yamanel koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesine ilişkin: Virüsün topraktan çıkma...
Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar vermeyelim
Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar...
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü
Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor
Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Zekeriya Birkan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Polat Guido Senia Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Basketbolcu Sergen Yalçın Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Polis Türk Lirası Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: "Otomotivin başkenti"nin yıldızı "Türkiye'nin Otomobili" ile daha da parlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 13:17:19. #1.14#
title