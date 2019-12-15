Otomotivde 'sıfır araç' hareketliliği

15.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:01

Bu yıla beklentilerin altında başlayan otomotiv sektörü, 2019'un sonlarına doğru faiz indirimleri ve firmaların özel kampanyalarıyla vites yükseltirken, bazı modellerin tükenmesi nedeniyle müşterilerin talebine karşılık verilemiyor.