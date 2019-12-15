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Otomotivde 'sıfır araç' hareketliliği

Bu yıla beklentilerin altında başlayan otomotiv sektörü, 2019'un sonlarına doğru faiz indirimleri ve firmaların özel kampanyalarıyla vites yükseltirken, bazı modellerin tükenmesi nedeniyle müşterilerin talebine karşılık verilemiyor.

15.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:01
Otomotivde 'sıfır araç' hareketliliği

Bu yıla beklentilerin altında başlayan otomotiv sektörü, 2019'un sonlarına doğru faiz indirimleri ve firmaların özel kampanyalarıyla vites yükseltirken, bazı modellerin tükenmesi nedeniyle müşterilerin talebine karşılık verilemiyor.

Kaynak: Dunya.com

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