Otomotivde satışlar durma noktasına geldi!

ÖTV ve KDV indiriminin son günü olan 30 Haziran'dan bu yana otomobil satışlarının durma noktasına geldiği belirtiliyor.

Otomotivde satışlar durma noktasına geldi!

ÖTV ve KDV indiriminin son günü olan 30 Haziran'dan bu yana otomobil satışlarının durma noktasına geldiği belirtiliyor. Otomotivciler üretimde azalma, bayi tarafında ise şirket kapanmaları ve istihdam kaybı yaşanmasından endişe ediyor.

Kaynak: Dunya.com

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