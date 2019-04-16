Otomotivde Satış Sonrası Hedef 5 Milyar Dolar

CEM ŞAN - Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Rıza Şahin, otomotiv sanayisinin gelişimine ciddi katkı sağlayan satış sonrası sektörünün pazar büyüklüğünün bu yıl 5 milyar dolar seviyesini aşmasını, 2020 yılında da 6,5 milyar dolar seviyesine gelmesini beklediklerini söyledi.



Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin 159 üyesinin bulunduğunu, 90'ının otomotiv yedek parça dağıtıcısı ve 69'unun da üretici olduğunu ifade etti.



Dernek olarak Türkiye'deki 4,5 milyar dolarlık otomotiv satış sonrası pazarında 1,5 milyar doları temsil edip 35 bin kişiye istihdam sağladıklarını ifade eden Şahin, yan sanayi sektöründe yaklaşık 100 bin kişinin çalıştığını anlattı.



Şahin, zor dönemin geçildiğini, piyasalarda olumlu havanın da sezildiğini vurgulayarak, "Geleceğe olumlu bakmaktan başka hiçbir alternatifimiz yok. Birlik ve beraberlik içinde hep beraber çıkacağız. Güzel, aydınlık günlere doğru hep beraber koşacağız." dedi.

"İhracata yönelik aktivitelerde artış söz konusu"

Şahin, satış sonrası pazarın iç pazardaki daralmadan dolayı biraz daha ihracata yöneldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Özellikle üretim yapan firmalarımızın ihracata yönelik aktivitelerinde bir artış söz konusu. OİB ve TAYSAD'ın çeşitli etkinliklerle ihracat pazarına açılmasıyla alakalı da çeşitli adımlar atılıyor. Devletimizin de 2019 yılını ihracat yılı belirlemesinden anlaşılacağı üzere ihracat bizim kısa ve orta vadede en stratejik ve önemli konularımızdan birisi. Türkiye'nin satış sonrası pazarının büyüklüğü yaklaşık 4,5 milyar dolar seviyesinde. Rakamın bu yıl 5 milyar dolar seviyesini aşması, 2020 yılında da 6,5 milyar dolar seviyesine gelmesi bekleniyor. İçinde bulunduğumuz durgunluk ve bazı belirsizlikler ne kadar çabuk ortadan kalkarsa o kadar eski günlerimize hızlı döneriz."

Firmalardan son dönemde pozitif izlenimler aldıklarını dile getiren Şahin, "Biz de dernek olarak üyelerimizin adım atmasını sağlıyoruz. Umarım bu yılın ikinci yarısında ajandalardaki yatırım planları tekrar gündeme gelir." ifadelerini kullandı.

"Sektörümüz bu yıla iyi başladı"

Şahin, otomotiv satış sonrası sektöründe parça üretiminin yaklaşık yüzde 15'inin araç üreticileri tarafından, yüzde 85'inin de parça üreticileri tarafından sağlandığını söyledi.



Geçen yılın otomotiv sektörü açısından iyi geçtiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Geçen yıl avro ve dolar kurlarındaki oynamalar pazarımızı doğrudan etkiledi. Pazarımız derken otomobil üreticisinden yedek parça tedarikçisine, satış sonrası hizmetlerinden kiralamasına büyük bir sektörden bahsediyoruz. Bu oyuncuların tümü yaşanan gelişmelerden farklı ölçeklerde etkilendi. 2019 yılına dair temkinli ve iyimser bakış açımızı koruduk ve dövizdeki hareketliliğin azalmasıyla sektörümüz yıla iyi başladı. 2017'deki rakamlara dönmemiz belki biraz zaman alacak ancak yılın kalanında da ciddi bir sıkıntı beklemiyoruz."

Kaynak: AA