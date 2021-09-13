Otomotivde ilk sekiz ayda üretim ve ihracat yüzde 14 arttı - Haberler
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Otomotivde ilk sekiz ayda üretim ve ihracat yüzde 14 arttı

AA / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel
Otomotivde ilk sekiz ayda üretim ve ihracat yüzde 14 arttı

Otomotiv üretimi ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 814 bin 520 adet olurken, otomotiv ihracatı da adet bazında yüzde 14 artarak 595 bin 425 seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv üretimi ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 814 bin 520 adet olurken, otomotiv ihracatı da adet bazında yüzde 14 artarak 595 bin 425 seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-ağustos dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın sekiz ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artarak 814 bin 520 adet, otomobil üretimi de yüzde 6 artarak 511 bin 766 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 850 bin 811 adet oldu. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 62 seviyesinde kayıtlara geçti.

Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil+hafif ticari araç) yüzde 62, ağır ticari araçlarda yüzde 57, traktörde yüzde 73 seviyesinde belirlendi.

Ticari araç üretimi yüzde 34 arttı

Yılın sekiz aylık döneminde ticari araç üretimi 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 34 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 50, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 32 arttı. Yılın ilk sekiz ayında, toplam ticari araç üretimi 302 bin 754 adet olarak gerçekleşti.

Pazara bakıldığında ise ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ticari araç pazarı yüzde 34, hafif ticari araç pazarı yüzde 28 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 79 arttı.

Söz konusu dönemde, toplam pazar geçen yıla göre yüzde 26 artarak 522 bin 244 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 23 arttı ve 391 bin 392 adet oldu.

Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında ocak-ağustos döneminde toplam pazar yüzde 5,4 ve otomobil pazarı yüzde 9 artarken, ağır ticari araç pazarı yüzde 2,3 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 4,4 daraldı. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 40 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 53 olarak gerçekleşti.

Otomotiv yüzde 13,4 ile ihracatın zirvesinde

Ağustos sonu itibarıyla toplam otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 14 artarak 595 bin 425 adet, otomobil ihracatı ise yüzde 2 artarak 365 bin 704 adet oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı ocak-ağustos döneminde toplam ihracattan aldığı yüzde 13,4 pay ile ilk sıradaki yerini korudu.

19,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti

Yılın sekiz aylık döneminde 2020'nin aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 30, avro bazında ise yüzde 21 arttı.

Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 19,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 11 artarak 6 milyar dolar oldu. Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 3 artarak 5 milyar avro oldu.

Yılın sekiz ayında dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 23 artarken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 40 yükseldi.

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri
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