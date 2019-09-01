Otomotivde hedef Rusya'ya 500 milyon dolarlık ihracat

01.09.2019 20:29

Sabuncu, "Daha önce 1,2 milyar dolara ulaşan ülkemizin Rusya'ya yönelik otomotiv ihracatı, bir dönem gerileme yaşasa da son iki yıldır yeniden artışa geçmiş durumda. 2019'da Rusya'ya yönelik otomotiv ihracatımızın 500 milyon doların üzerine çıkmasını bekliyoruz." dedi.