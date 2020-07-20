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Otomotivde daha çok kadına ihtiyaç var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bursa'da temeli atılan TOGG yerli otomobil fabrikası için BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Av. Oya Eroğlu'ndan 'kadın istihdamı daha da yüksek olsun' önerisi geldi.

Otomotivde daha çok kadına ihtiyaç var
20.07.2020 15:11 | Son Güncelleme: 20.07.2020 15:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bursa'da temeli atılan TOGG yerli otomobil fabrikası için BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Av. Oya Eroğlu'ndan 'kadın istihdamı daha da yüksek olsun' önerisi geldi.

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), yerli otomobil fabrikasının Bursa'da yapılacak olmasından büyük bir memnuniyet duyuyor. BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Av. Oya Eroğlu, önceki hafta temeli atılan TOGG yerli otomobil fabrikasının kenti çok önemli kazanımlar sağlayacağına inandıklarını söyledi. Türkiye'nin yaklaşık 60 yıldır bu hayali kurduğuna işaret eden Başkan Oya Eroğlu, yerli otomobilde Bursa imzasını görecek olmaktan büyük bir mutluluk duyacaklarını belirtti.

BUİKAD olarak Türkiye'nin yerli ve milli üretim hamlelerini en başından itibaren desteklediklerinin altını çizen Av. Oya Eroğlu; "Ekonomik kalkınmanın temelinde yerli üretimin arttırılması geliyor. Bunu yaparken de katma değeri yüksek ürünlere yönelmemiz gerekiyor. Türkiye maalesef geçmişte tedarikçi ülke konumundan öteye gidemedi. Özellikle Bursa fason üretim ve yedek sanayi merkezi haline getirildi. Yerli otomobil bu anlamda bizim için önemli bir çıkış kapısı olacaktır. Üretiminin Bursa'da yapılacak olması da bizleri ayrıca mutlu ediyor" diye konuştu.

Altyapı ve tecrübeye sahibiz

Bursa'nın otomotiv konusunda her türlü deneyime ve birikime sahip olduğunun altını çizen Başkan Oya Eroğlu, kentin uzun yıllardır otomotiv üreten çok önemli firmalara ev sahipliği yaptığına işaret etti. Bu alanda yeterli tecrübeye sahip olunduğunu vurgulayan Eroğlu; "Fabrikanın ön hazırlık süreci tamamlandı ve geçtiğimiz hafta temeli atıldı. Kentimiz gerek sanayi bilgi birikimi, gerek akademik hafıza gerekse de kalifiye personeli konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayacak. Dünyaya otomobil ihraç eden iki çok önemli fabrikaya ev sahipliği yapıyoruz. Bunun yanı sıra yedek parça imalatı konusunda çok sayıda fabrikamız bulunuyor. Yerli otomobil için en doğru adres Bursa olmuştur" dedi.

kadın istihdamı arttırça kalite de artacaktır

Türkiye'de kadınların sadece otomotiv sektörü değil yaşamın büyük bir kısmında fırsat eşitliğine sahip olmadığını dile getiren BUİKAD Başkanı Av. Oya Eroğlu, "TÜİK verileri de ülkemizde kadınların istihdam oranının, erkeklerin yarısından daha az olduğunu ortaya koyuyor. Bugün otomotiv sektöründe yer alan kadınların ağırlıklı olarak pazarlama ve iletişim alanlarında faaliyet gösterdiğini, iş üretime geldiğinde ise bu konuda pek şans bulamadıklarını görüyoruz. Erkekler, ürünlerle ilgili daha teknik düşürüp, performans kriterlerini ön plana çıkartırken, bizler daha detaycıyız. Bizler güvenlik, konfor ve tasarım ile ilgili konularda farklılıklar yaratabiliyoruz. Dolayısıyla farklı bakış açılarının ve yaklaşımların bütünde tamamlayıcı olmasının sektöre çok büyük bir avantaj sağladığını düşünüyorum." dedi.

TOGG neden iyi bir başlangıç olmasın?

Üniversitelerin teknik bölümlerinde, motor meslek liseleri gibi okullarda kız öğrenci sayısı şu an çok az olduğuna dikkat çeken BUİKAD Başkanı Av. Oya Eroğlu, "Kız öğrencilerin bu mesleklerle ilgilenmemesinde arz talep dengesi içinde sektörün bu konuda yetersiz girişimde bulunması ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Otomotivde daha çok kadına ihtiyaç var. TOGG; neden iyi bir başlangıç olmasın? Fabrikada ve kadın istihdamı konusunda da yüzde 30'luk bir oran açıklandı. Yerli otomobil fabrikasının Bursa'da yapılacağını ilk öğrendiğimiz anda kadın istihdamı konusunda açıklamalar yaptık. Açıklamalarımızın ardından üretim tesislerinde ilk etapta 2 bin 300 personelin çalışacağını, zamanla bu rakamın 4 binlere çıkacağını ve bu personel içerisinde de kadın istihdamına özel önem gösterileceğini öğrendik. Kadınlarımızın istihdam ve üretime daha fazla katılması için özel bir çaba gösteriyoruz. Yerli otomobil konusunda da üretimin her safhasında kadınların en iyi şekilde görevlerini yerine getirebileceğine inanıyoruz. Kadın istihdamının yükselmesiyle birlikte üretimin ve kalitenin de o derece artış göstereceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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