Otomotivde 2019 ihracat şampiyonları: Ford, Toyota ve Oyak-Renault

05.02.2020 12:54 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:54

Türkiye'de otomotiv sektöründe geçen yıl en çok ihracat yapan ilk üç firma, sırasıyla Ford, Toyota ve Oyak-Renault oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine dayanarak yaptığı yazılı açıklamaya göre, geçen yıl toplam 30,6 milyar dolar ihracata imza atan otomotiv firmalarının zirvesinde Ford Otomotiv yer aldı. Otomotivde en çok ihracat yapan firmalar sıralamasında ikinci Toyota, üçüncü ise Oyak-Renault oldu.

İlk üç şirketin ardından ilk 10'da yer alan diğer firmalar ise sırasıyla Tofaş, Kibar Dış Ticaret, Mercedes-Benz Türk, TGS Dış Ticaret, Bosch Sanayi ve Ticaret, Man Truck & Bus ve Good Year Lastikleri oldu.

OİB verilerine göre 2020 yılına da iyi bir başlangıç yapan otomotiv sektörünün ocak ayı ihracatı yüzde 3,2 artışla 2,4 milyar dolar oldu. Bugüne kadarki en yüksek ocak ayı rakamına ulaşan sektörün, Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay ise yüzde 16,3 olarak gerçekleşti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, 2019 yılının otomotiv şampiyonlarını tebrik ederek "Türk otomotiv endüstrisinin ihracat başarısında emeği olan tüm şirketleri kutluyoruz. Bu yıl da ihracatımızı kalıcı olarak artırma yolunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Endüstrinin ocak ayı ihracatını da değinen Çelik, "Geçen ay binek otomobillerde çift haneli ihracat artışı kaydettik. Diğer ana ürün gruplarında ise düşüş yaşandı. En büyük pazarımız Avrupa Birliği ülkelerine ise küçük de olsa artışla yıla başlamamız sevindirici oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Binek otomobil ihracatı yüzde 27 arttı

Ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 27 artarak 1 milyar 33 milyon dolara yükseldi. Tedarik endüstrisi ihracatı ocakta yüzde 1 azalarak 861 milyon dolara düşerken eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 13 düşüşle 333 milyon dolar, otobüs minibüs midibüs ihracatı da yüzde 20 düşüşle 135 milyon dolar oldu.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracat yüzde 8,5 azaldı. Önemli pazarlardan Romanya'ya yüzde 23, İspanya'ya yüzde 10, Rusya'ya yüzde 14, Slovenya'ya yüzde 168 ihracat artışı görüldü. Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 72, İtalya'ya yüzde 33, İspanya'ya yüzde 48, Almanya'ya yüzde 44, Belçika'ya yüzde 20 ihracat artışı kaydedilirken, Slovenya'ya yüzde 34,5 ve ABD'ye de yüzde 52 düşüş gerçekleşti.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık'a yüzde 11, Slovenya'ya yüzde 28, Hollanda'ya yüzde 40, Almanya'ya yüzde 42, Belçika'ya yüzde 33 ihracat düşüşü yaşanırken, İspanya'ya yüzde 86 ihracat artışı görüldü. Otobüs minibüs midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya yüzde 23 artış, İtalya'ya yüzde 12 ve Fransa'ya yüzde 19 ihracat kaybı yaşandı.

En büyük pazar yine Almanya

Endüstrisinin en büyük pazarı olan Almanya'ya ocak ayında yüzde 2 düşüşle 341 milyon dolar ihracat yapıldı. Fransa'ya ihracat yüzde 23 artışla 277 milyon dolar olurken Birleşik Krallık'a yüzde 5 azalarak 245 milyon dolar oldu. Ocak ayında önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 29, Mısır'a yüzde 115, Rusya'ya yüzde 37, İsveç'e yüzde 20, Fas'a yüzde 17 ihracat artışı görülürken, Belçika'ya yüzde 12, Polonya'ya yüzde 35, ABD'ye ise yüzde 19,5 ihracat düşüşü meydana geldi.

Fransa'ya yönelik yüksek oranlı ihracatta bu ülkeye yönelik binek otomobiller ihracatının yüzde 72, İspanya'ya yönelik artışta da yine binek otomobiller ihracatının yüzde 48 artması etkili oldu. Polonya'ya yönelik düşüşte çekiciler ihracatının yüzde 94, otobüs minibüs midibüs ihracatının yüzde 80 düşmesi, ABD'ye olan düşüşte de binek otomobiller ihracatının yüzde 52 gerilemesi etki yaptı.

Ülke grubu bazında Avrupa Birliği Ülkeleri ocak ayı ihracatında yüzde 79 pay ile yine birinci sırada yer aldı. AB ülkelerine yüzde 1,5 artışla 1 milyar 893 milyon dolar ihracat yapıldı. Ocakta Afrika ülkelerine yüzde 18, Bağımsız Devletler Topluluğu'na yüzde 33 oranında ihracat artışı, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'ne de yüzde 12 ihracat düşüşü görüldü.

Kaynak: AA