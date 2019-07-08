Otomotivciler Kolombiya ve Peru’yu inceledi

Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki tek temsilcisi olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Güney Amerika'nın önemli ekonomileri arasındaki Kolombiya ve Peru'ya 30 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında otomotiv sektörel ticaret heyeti etkinliği düzenledi.

Otomotivciler Kolombiya ve Peru’yu inceledi

Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki tek temsilcisi olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Güney Amerika'nın önemli ekonomileri arasındaki Kolombiya ve Peru'ya 30 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında otomotiv sektörel ticaret heyeti etkinliği düzenledi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et