Otomotivciler, Fildişi ve Gana’ya uzandı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Fildişi Sahili ve Gana'ya 13 Türk firması ile düzenlediği sektörel ticaret heyeti gezisi ile Türkiye'nin iki ülkeye olan 23,4 milyon dolarlık otomotiv ihracatını artırmayı planlıyor.