Otomotiv yeniden marşa basıyor Koronavirüs salgını nedeniyle, mart ayı ortalarında alınan üretime ara verme kararıyla üretim durma noktasına gelirken, bazı markalar yaşanan süreci yakından takip ederek ve gerekli tedbirleri alarak fabrikaların kapılarını 20 Nisan'dan itibaren açmaya başlıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle, mart ayı ortalarında alınan üretime ara verme kararıyla üretim durma noktasına gelirken, bazı markalar yaşanan süreci yakından takip ederek ve gerekli tedbirleri alarak fabrikaların kapılarını 20 Nisan'dan itibaren açmaya başlıyor. Kaynak: Dunya.com