Otomotiv yeniden marşa basıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle, mart ayı ortalarında alınan üretime ara verme kararıyla üretim durma noktasına gelirken, bazı markalar yaşanan süreci yakından takip ederek ve gerekli tedbirleri alarak fabrikaların kapılarını 20 Nisan'dan itibaren açmaya başlıyor.
19.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:24
Koronavirüs salgını nedeniyle, mart ayı ortalarında alınan üretime ara verme kararıyla üretim durma noktasına gelirken, bazı markalar yaşanan süreci yakından takip ederek ve gerekli tedbirleri alarak fabrikaların kapılarını 20 Nisan'dan itibaren açmaya başlıyor.
Kaynak: Dunya.com