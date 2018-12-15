Otomotiv Yan Sanayi İçin Çalışmalar Başladı

Zafer Kalkınma Ajansının desteğiyle, Ajans kapsamındaki illerde ve sanayi bölgelerinde Otomotiv Sanayi ile ilgili önemli gelişmeler sağlanıyor.Bu kapsamda Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yapılacak çalışmalar hakkında da görüşmelerde bulunuldu.

Zafer Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi koordinatörü Kutlu Eser, Kütahya'da dönüşüm sağlayacak sektörlerden otomotiv yan sanayi öncelikli sektörüne yönelik saha çalışmaları kapsamında Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek bilgi paylaşımında bulundu. (Tİ - EFE) - KÜTAHYA