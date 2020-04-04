Otomotiv ve taşımacılık sektörüne büyük şok! Ulaştırma Bakanlığı, taşımacılık sektörüne yeni firma girişini ve mevcut firmaların da filolarına yeni araç alma işlemlerini geçici olarak durdurdu.

Ulaştırma Bakanlığı, taşımacılık sektörüne yeni firma girişini ve mevcut firmaların da filolarına yeni araç alma işlemlerini geçici olarak durdurdu. Karar, nakliyeciler ve otomotivciler tarafından tepkiyle karşılandı. STK'lar ortak itiraz dilekçesi hazırladı; bugün bakanlığa gönderecek. Kaynak: Dunya.com