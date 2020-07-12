HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Otomotiv üretimi ilk yarıda yüzde 29 daraldı

Traktör üretimi hariç toplam otomotiv üretimi, bu yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 29 azalarak 518 bin 727 adet, toplam otomotiv ihracatı da adet bazında yüzde 37 azalarak 402 bin 179 adet oldu.

Otomotiv üretimi ilk yarıda yüzde 29 daraldı
12.07.2020 12:59 | Son Güncelleme: 12.07.2020 12:59

Traktör üretimi hariç toplam otomotiv üretimi, bu yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 29 azalarak 518 bin 727 adet, toplam otomotiv ihracatı da adet bazında yüzde 37 azalarak 402 bin 179 adet oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2020'nin ilk yarısına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, ocak-haziran döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azalarak 518 bin 727 adet, otomobil üretimi de yüzde 26 azalarak 362 bin 397 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 532 bin 249 adede ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle mart ve nisanda üretimlerine kademeli olarak ara veren OSD üyelerinin tamamı, mayısta yeniden üretime başlarken, haziranda üretimlerini kademeli olarak artırdı.

Geçen ay toplam üretim 103 bin 273 adet olarak gerçekleşirken, otomotiv sektörü, nisan ayını 11 bin 164 adet, mayısı da 63 bin 145 adet üretimle kapatmıştı.

Salgının etkisiyle normalleşme sürecine devam eden otomotiv sanayisinin yılın ilk yarısındaki kapasite kullanım oranı yüzde 52 seviyesinde gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil ve hafif ticari araç) yüzde 53, ağır ticari araçlarda yüzde 34, traktörde ise yüzde 36 oldu.

Ticari araçta üretim yüzde 36 daraldı

Yılın ilk yarısında ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 36 daralırken, ağır ticari araç grubu üretimindeki daralma yüzde 17, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 37 oldu.

Aynı dönemde toplam ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31, hafif ticari araç pazarı yüzde 30 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 37 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında ise ocak-haziran döneminde ticari araç pazarı 2017'nin yüzde 46 gerisinde kaldı. Sadece haziran ayına bakıldığında yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 29 bin 9 adet, traktör üretimi de 3 bin 172 adet oldu.

Türkiye otomotiv pazarı, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış kaydederek 261 bin 902 adet oldu. Bu dönemde otomobil pazarı yine yüzde 30 arttı ve 203 bin 595 adet olarak gerçekleşti.

Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, ocak-haziran döneminde toplam pazar yüzde 29, hafif ticari araç pazarı yüzde 43, ağır ticari araç pazarı yüzde 55, otomobil pazarı ise yüzde 23 oranında ortalamanın gerisinde kaldı.

Aynı dönemde otomobil pazarında ithal araçların payı yüzde 61 olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarında ithal araç payı yüzde 39,7 oldu. Haziran ayında sürekli ötelenen talebin de etkisiyle iç pazar hareketlendi. Geçen ay pazar, 2019'un haziran ayına göre yüzde 66 artarak 72 bin 778 oldu. Aynı dönemde otomobil pazarı yüzde 58 artarak 57 bin 67 adede ulaştı.

Haziran ayında ihracatın lideri otomotiv

Yılın ilk yarısında toplam ihracat, 2019'un aynı dönemine göre adet bazında yüzde 37 azalarak 402 bin 179 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ihracatı yüzde 33 azalarak 281 bin 634 adet olurken, ticari araç ihracatı yüzde 44 azaldı. Traktör ihracatı ise 2019'un aynı dönemine göre yüzde 23 azalarak 6 bin 128 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği Avrupa'da ticaretin durma noktasına geldiği Nisan 2020'de 10 bin 613 adet olan Türkiye otomotiv ihracatı, mayısta 44 bin 428 adet olarak gerçekleşmişti. Haziran ayında bu rakam 70 bin 813 oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi, bu yılın ilk 6 ayında yüzde 14,4'lük pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korurken, haziranda toplam ihracatın yüzde 15'ini gerçekleştirdi.

Yılın ilk yarısında 11 milyar dolarlık ihracat yapıldı

2020'nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı, dolar bazında yüzde 30, avro bazında ise yüzde 28 azaldı.

Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı 11 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 26 azalarak 4,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 25 azalarak, 3,8 milyar avro seviyesinde kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu Güncel
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi Magazin
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
Elazığ ve Bingöl depremlerini bilen Naci Görür, beklenen Marmara depremiyle ilgili konuştu: Bardağı taşıran son damla olabilir Güncel
Elazığ ve Bingöl depremlerini bilen Naci Görür, beklenen Marmara depremiyle ilgili konuştu: Bardağı taşıran son...
Sokak ortasında sevgilisini öldüren şahıs daha sonra intihar etti 3. Sayfa
Sokak ortasında sevgilisini öldüren şahıs daha sonra intihar etti
Ayasofya'nın cami olması Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif Güncel
Ayasofya'nın cami olması Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş 3. Sayfa
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu
İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu
Restorana gece ateş açıp sabah molotof atan müşteri, iş yeri sahibi tarafından vuruldu
Restorana gece ateş açıp sabah molotof atan müşteri, iş yeri sahibi tarafından vuruldu
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor?
Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor?
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Ali Babacan'dan 'Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
İngiliz efsanesi Jackie Charlton, yaşamını yitirdi
İngiliz efsanesi Jackie Charlton, yaşamını yitirdi
Dünyaca ünlü sahilimizde 'Çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
İkinci el online otomobil satışında en çok tercih edilen marka Volkswagen oldu
İkinci el online otomobil satışında en çok tercih edilen marka Volkswagen oldu
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Diagne'den kafa karıştıran Trezeguet paylaşımı! Fotoğrafa sosyal medyadan yorum yağdı
Diagne'den kafa karıştıran Trezeguet paylaşımı! Fotoğrafa sosyal medyadan yorum yağdı
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Celal Adan Fatih Sultan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Filiz Akın Cem Davran Kemal Sunal
Spor Falcao Serdar Gürler Hikmet Karaman Sofiane Feghouli Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Ateş Asker Bursa
Şu an buradasınız: Otomotiv üretimi ilk yarıda yüzde 29 daraldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 13:02:32. #1.14#
title