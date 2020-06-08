Otomotiv üretimi ilk 5 ayda yüzde 34 azaldı
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Otomotiv üretimi ilk 5 ayda yüzde 34 azaldı

Bu yılın ilk beş ayında traktör üretimi hariç toplam otomotiv üretimi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 azalarak 415 bin 454 adet, toplam otomotiv ihracatı ise adet bazında yüzde 38 azalarak 331 bin 391 oldu.

Otomotiv üretimi ilk 5 ayda yüzde 34 azaldı
08.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:19

Bu yılın ilk beş ayında traktör üretimi hariç toplam otomotiv üretimi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 azalarak 415 bin 454 adet, toplam otomotiv ihracatı ise adet bazında yüzde 38 azalarak 331 bin 391 oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), bu yılın ocak-mayıs dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, nisan ayında, yeni tip koronaviru¨s (Kovid-19) salgınının etkilerinin yogˆun hissedilmesinin ardından, otomotiv s¸irketlerinin tamamı mayıs ayında u¨retime tekrar geri do¨ndu¨. Bu kapsamda, mayıs ayında toplam otomotiv u¨retimi 63 bin 145 adet olarak gerc¸ekles¸ti. Nisan ayı ise toplamda 11 bin 164 adetle kapanmıs¸tı.

Otomotiv sanayisinde kapasite kullanımı yüzde 50 oldu

Yılın ilk bes¸ aylık do¨nemine bakıldıgˆında ise toplam u¨retim bir o¨nceki yılın aynı do¨nemine go¨re yu¨zde 34 azalarak 415 bin 454 adet, otomobil u¨retimi de yu¨zde 31 azalarak 288 bin 133 adet oldu. Trakto¨r u¨retimiyle birlikte toplam u¨retim ise 425 bin 804 adet olarak belirlendi.

Salgın etkisiyle normalles¸me su¨recine devam eden otomotiv sanayisinde ocak-mayıs do¨nemi kapasite kullanım oranı yu¨zde 50 seviyesinde gerçekleşti. Arac¸ grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif arac¸larda (otomobil ve hafif ticari arac¸) yu¨zde 51, agˆır ticari arac¸larda yu¨zde 32, trakto¨rde ise yu¨zde 33 oldu.

Agˆır ticari arac¸ pazarı ise yu¨zde 34 arttı

Açıklamaya göre, mayıs ayında yu¨k ve yolcu tas¸ıyan ticari arac¸ u¨retimi 19 bin 881 adet, trakto¨r u¨retimi ise bin 900 adet oldu. 2020 yılı ocak-mayıs do¨neminde, ticari arac¸ u¨retimi bir o¨nceki yıla kıyasla yu¨zde 39 gerilerken, agˆır ticari arac¸ grubunda bu azalış yu¨zde 23, hafif ticari arac¸ grubunda ise yu¨zde 40 olarak kayıtlara geçti.

Bu do¨nemde, toplam ticari arac¸ pazarı yu¨zde 16, hafif ticari arac¸ pazarı yu¨zde 14 ve agˆır ticari arac¸ pazarı ise yu¨zde 34 arttı. Baz etkisi dikkate alındıgˆında ise yılın ilk bes¸ aylık do¨neminde ticari arac¸ pazarı 2017 yılının yu¨zde 52 gerisinde kaldı.

Otomobil ic¸ pazarında ithal arac¸ payı yu¨zde 64 oldu

OSD verilerine göre, Tu¨rkiye otomotiv pazarı, ocak-mayıs do¨neminde gec¸en yılın aynı do¨nemine go¨re yu¨zde 20 artıs¸ kaydetti ve 189 bin 118 adet oldu. Bu do¨nemde, otomobil pazarı ise yu¨zde 22 arttı ve 146 bin 528 adet olarak gerc¸ekles¸ti.

Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındıgˆında, ocak-mayıs do¨neminde toplam pazar yu¨zde 36, hafif ticari arac¸ pazarı yu¨zde 49, agˆır ticari arac¸ pazarı yu¨zde 58, otomobil pazarı ise yu¨zde 30 oranında ortalamanın gerisinde kaldı.

Söz konusu do¨nemde otomobil ic¸ pazarında ithal arac¸ payı yu¨zde 64 olarak gerc¸ekles¸irken, hafif ticari arac¸ pazarında ithal arac¸ payı yu¨zde 42 oldu. Mayıs ayında Kovid-19 salgını etkilerinin azalmasıyla birlikte, bir o¨nceki yıla oranla ic¸ pazar yu¨zde 2 azalış go¨sterdi ve bu do¨nemde toplam pazar 33 bin 245 adet seviyesinde gerc¸ekles¸ti. Baz etkisi dikkate alındıgˆında toplam pazar, 2017 yılı ocak-mayıs do¨neminin yu¨zde 42 gerisinde kaldı.

Mayısta 44 bin 428 arac¸ ihrac¸ edildi

Yılın ilk 5 aylık do¨neminde toplam ihracat, bir o¨nceki yılın aynı do¨nemine go¨re adet bazında yu¨zde 38 azalarak, 331 bin 391 adet olarak gerc¸ekles¸ti. Otomobil ihracatı yu¨zde 35 azalarak 232 bin 781 adet olurken, ticari arac¸ ihracatı ise yu¨zde 46 azaldı.

Trakto¨r ihracatı ise 2019 yılının aynı do¨nemine go¨re yu¨zde 28 azalarak 4 bin 707 adet olarak gerc¸ekles¸ti.

Tu¨rkiye'nin en fazla ihracat gerc¸ekles¸tirdigˆi Avrupa'da ticaretin durma noktasına geldigˆi Nisan 2020'de 9 bin 327 adet olan otomotiv ihracatı, Mayıs ayında 44 bin 428 adet olarak gerc¸ekles¸ti. Tu¨rkiye I·hracatc¸ılar Meclisi verilerine go¨re ise toplam otomotiv sanayi ihracatı, ocak- mayıs do¨neminde yu¨zde 14'lu¨k pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

Ocak-mayıs döneminde 8,9 milyar dolarlık ihracat

Bu yılın ocak-mayıs do¨neminde bir o¨nceki yılın aynı do¨nemine go¨re, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yu¨zde 33, avro bazında ise gec¸en yılın aynı do¨nemine go¨re yu¨zde 31 azaldı.

Bu do¨nemde, toplam otomotiv ihracatı 8,9 milyar dolar olarak gerc¸ekles¸irken, otomobil ihracatı yu¨zde 29 azalarak 3,5 milyar dolar düzeyinde belirlendi. Avro bazında otomobil ihracatı ise yu¨zde 27 azalarak, 3,2 milyar avro oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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