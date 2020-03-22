Otomotiv üreticileri salgınla mücadelede 'nefes' olabilir
Küresel otomotiv üreticileri, salgınla mücadeleye destek olmak amacıyla insan hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelen otomotiv yerine, ihtiyaç duyulması halinde solunum cihazı gibi tıbbi ürünler üretebileceklerinin mesajını veriyor.
22.03.2020 12:05 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:05
Küresel otomotiv üreticileri, salgınla mücadeleye destek olmak amacıyla insan hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelen otomotiv yerine, ihtiyaç duyulması halinde solunum cihazı gibi tıbbi ürünler üretebileceklerinin mesajını veriyor.
Kaynak: Dunya.com