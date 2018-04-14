Otomotiv Test Merkezi'nin Temelini Bu Yıl Atacağız"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Otomotiv Test Merkezi, Türkiye'nin en önemli ihtiyaç duyduğu yatırımlardan biriydi. Savunma Sanayii ile TSE iş birliğini yaptı ve artık önümüzde bir engel kalmadı. Önümüzdeki 1-1,5 aylık zaman içinde Savunma Sanayii İcra Kurulu toplanacak. İki gün önce Savunma Sanayii Müsteşarıyla bir araya geldik ve neler yapabileceğimizi konuştuk. Biz, bu yıl içinde buranın temelini atacağız." dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin milletle seçimden seçime değil, kalpten kalbe bağ kurduğunu söyledi.

İnsana hizmetin yegane amaç olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bizim gibi 2019'u bekleyenler var. Türkiye'nin önünü kesmek, bu kutlu yürüyüşüne ket vurmak için 2019'u fırsata çevirmek isteyenler var. Biz, bunları biliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de yıllarca siyasetin fil dişi kulelerde, sırça köşklerde yapılmaya çalışıldığını anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Millet, sadece seçimden seçime hatırlandı. Seçim geldiğinde sandık milletin önüne konuldu. Ondan önce çeşitli platformlarda, seçim mitinglerinde millet akla geldi. Ondan sonra hep sırça köşklerden, fil dişi kulelerden milletin bu konuda ne düşündüğüne, istediğine bakmaksızın, hatta verilen sözler de unutularak siyaset yapılmaya çalışıldı. AK Parti ile bu siyaset paradigması da değişti. Her daim milletle yan yana, omuz omuza, kapalı kapılar arkasında değil, milletin içinde yer aldık."

"Meydan okuyan güçlü bir lider"

Eskiden millete verilen sözlerin unutulduğunu ve tutulamadığını ifade eden Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Belki orada görev alan siyasi liderler, bunu yapmak, gerçekleştirmek istemişlerdi ama başarılı olamıyorlardı. Çünkü gizli bir el, milletten iktidarı almayan bir el, sistemin eksikliklerinden istifade ederek ki biz ona 'vesayet' diyoruz, milletin görev verdiği iktidar, yol, hastane, okul yapsın ama enerji politikalarında 'dur'... Türk dış politikalarında, savunma sanayi yatırımlarında, 'dur, oraya karışamazsın' direnciyle karşılaşılırdı. Gizli bir el, ne yazık ki Türkiye'yi bu şekilde belli bir noktada tutmak üzere görev yapıyordu. Türkiye, ne uzasın ne kısalsın. Türkiye, arafta beklesin. Türk milleti, düşünmesin."

Türkiye'nin gözünü budaktan sakınmayan, her türlü baskıya, tehdide, tuzağa rağmen "Biz yapacağız" diyen, yaptırmak istemeyenlere meydan okuyan güçlü bir lideri olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, bundan dolayı Türkiye'de birçok şeyin değiştiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, "Türkiye'yi kim idare etsin?" diye sorulduğunda "Tayyip Erdoğan" diyenlerin sayısının "AK Parti'ye oy veririm" diyenlerden fazla olduğunu aktardı.

İlçeden geçecek hızlı trenin ihale sürecinin tamamlandığı bilgisini veren Çavuşoğlu, "Bununla ilgili çok spekülasyon yapılıyor. Coğrafi şartların beraberinde getirdiği birtakım hususların sonradan ortaya çıkması durumunda zaman kaybı söz konusu olabiliyor. Bunu anlayışla karşılamak gerekir." dedi.

"Otomotiv Test Merkezi çalışmaları devam ediyor"

Yenişehir'deki Otomotiv Test Merkezi'ne ilişkin birçok spekülasyon yapıldığına da değinen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir Güney Kore firması, Otomotiv Test Merkezi'nin ihalesini aldı. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Ayın 15'inde teknik heyet, Güney Kore'ye gidecek ve oradaki çalışmaları tamamlayacak. Bölgeyle ilgili DSİ ve BOTAŞ ile ilgili faaliyetleri kısa sürede başlatacağız. Türkiye'nin savunma sanayii yatırımları dışındaki en stratejik yatırımlarından biri Otomotiv Test Merkezi'dir. Kara araçları ve savunma sanayiine ilişkin araçların test merkezi olacak. Bir araç ürettiğimizde İspanya ya da İngiltere'ye gönderiyoruz. Adam sıraya almıyor bir sene. Aracı testine göndermişsiniz sıra gelmemiş size. O zaman araç üretsen ne olur? Bizim o araç ve teknolojiyle ilgili bilgilerimize orada ulaşacaklar, burası olmasa. Otomotiv Test Merkezi, Türkiye'nin en önemli ihtiyaç duyduğu yatırımlardan biriydi. Savunma Sanayii ile TSE iş birliğini yaptı ve artık önümüzde bir engel kalmadı. Önümüzdeki 1-1,5 aylık zaman içinde Savunma Sanayii İcra Kurulu toplanacak. İki gün önce Savunma Sanayii Müsteşarıyla bir araya geldik ve neler yapabileceğimizi konuştuk. Biz, bu yıl içinde buranın temelini atacağız."

Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin güçlenmeye devam ettiğini belirterek, "Terörle ciddi anlamda mücadele veriyoruz. Bunları bulundukları yerde derhal etkisiz hale getiriyoruz. İçeride sayıları çok azaldı. Dışarıdaki sınır bölgelerimizi de arındırdık bunlardan." değerlendirmesinde bulundu.