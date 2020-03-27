Otomotiv tedarik sanayinin yüzde 40'ı duracak
Koronavirüs salgını nedeniyle otomotiv tedarik sanayinin yüzde 40'ı duracak, yüzde 50'si kısmen çalışacak.
27.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:44
Koronavirüs salgını nedeniyle otomotiv tedarik sanayinin yüzde 40'ı duracak, yüzde 50'si kısmen çalışacak. Bu durum yaklaşık 100 bin çalışanı doğrudan etkileyecek.
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Kaynak: Dunya.com