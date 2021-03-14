Otomotiv sektörünün yan sanayi ihracatı 2021'de artarak devam ediyor

Türkiye'nin ihracat lideri otomotiv sektörü yılın ilk 2 ayında 1,8 milyar dolarlık yan sanayi ürünü ihraç etti.

Türkiye'nin ihracat lideri otomotiv sektörü yılın ilk 2 ayında 1,8 milyar dolarlık yan sanayi ürünü ihraç etti.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak ayında 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artan yan sanayi ihracatı şubatta da yükselişini sürdürdü.

Otomotiv sektörünün alt gruplarından yan sanayinin dış satımı geçen ay, Şubat 2020'ye göre yüzde 12 arttı.

Yılın 2 ayında 183 ülke ile özerk ve serbest bölgeye 1 milyar 845 milyon 445 bin dolarlık otomotiv yan sanayi ürünü satan sektör temsilcileri, 2020'nin aynı dönemine kıyasla ihracatı yüzde 8 artırdı.

Yan sanayinin ocak ve şubat aylarında 1,8 milyar dolarla otomotiv ihracatından aldığı pay ise yüzde 38,4 oldu.

En fazla ihracat Almanya'ya

Bu alanda en fazla ihracat yapılan ülkelere bakıldığında ilk sırada, otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı.

Almanya'ya 2 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 443 milyon 289 bin dolarlık yan sanayi ürünü gönderildi. Bu rakamla, 2 aylık yan sanayi ihracatının yaklaşık 4'te 1'i bu ülkeye gerçekleştirildi.

İkinci sıradaki İtalya'ya artış yüzde 24 olarak kayıtlara geçti. 2020'nin ilk 2 ayında 100 milyon 445 bin dolarlık yan sanayi ihracatının yapıldığı İtalya'ya bu sene aynı dönemde 124 milyon 954 bin dolarlık ürün satıldı.

Üçüncü sırada yer alan Fransa'ya yan sanayi ihracatı yüzde 8 artarak 105 milyon 339 bin dolardan, 113 milyon 747 bin dolara yükseldi.

İspanya'ya yüzde 40 ihracat artışı

Aynı dönemde dördüncü sıradaki ABD'ye ihracatını yüzde 17,61 artıran yan sanayi üreticileri, 2 ayda 107 milyon 63 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Sektörün önemli pazarlarından İspanya'ya ise ciddi ihracat artışı yaşandı. Bu ülkeye iki aylık dönemde dış satım, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 40 artışla 74 milyon 784 bin dolardan, 104 milyon 694 bin dolara çıktı.

Otomotiv yan sanayi üreticileri, 2 aylık dönemde altıncı sıradaki Birleşik Krallık'a 99 milyon 805 bin, yedinci Rusya'ya 90 milyon 866 bin, sekizinci Polonya'ya 69 milyon 917 bin, dokuzuncu Romanya'ya 60 milyon 394 bin ve 10'uncu Fas'a da 52 milyon 386 bin dolarlık ürün satış yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan